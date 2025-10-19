Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khảo sát đường ven biển, nghe báo cáo về việc di dời tàu thuyền

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Ngày 19-10, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi khảo sát thực địa dọc tuyến đường ven biển từ khu vực xã Cát Tiến đến phường Hoài Nhơn Bắc; nghe báo cáo Đề án di dời tàu thuyền Cảng cá Quy Nhơn và Cảng cá Đề Gi.

Cùng tham dự buổi khảo sát có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

a1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (đứng giữa) kiểm tra tình hình bồi lấp luồng lạch ra vào cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh đang tập trung phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, du lịch và triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Đề án của UBND tỉnh, trong thời gian tới, tỉnh sẽ di dời khoảng 2.561 tàu cá về neo đậu tại khu vực Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc); trong đó Cảng cá Quy Nhơn 469 chiếc, Cảng cá Đề Gi 2.092 chiếc.

Để đảm bảo cho việc thực hiện di dời số lượng tàu cá khá lớn đến neo đậu tại Cảng cá Tam Quan, tỉnh đang tính toán đầu tư mở rộng diện tích cảng cá và khu neo đậu khoảng 95 ha về phía biển. Đồng thời đầu tư xây dựng khu tái định cư khoảng 30 ha để bố trí quỹ đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành đã nêu các đề xuất cần xem xét, điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu nghề cá của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mở rộng quy mô Cảng cá Tam Quan. Bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư mở rộng Cảng cá Tam Quan và khu tái định cư, sớm hình thành khu hậu cần nghề cá tập trung hiện đại...

a4.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (người đứng) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, việc triển khai thực hiện Đề án di dời tàu thuyền neo đậu tại khu vực Cảng cá Quy Nhơn và Đề Gi về neo đậu tại Cảng cá Tam Quan là cần thiết; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển dịch vụ, du lịch và triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

a5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản tại cảng cá Đề Gi. Ảnh: N.H

Mục tiêu chính của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tới là giảm dần cường lực khai thác thủy sản, cắt giảm đội tàu, phát triển thủy sản bền vững. UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các ngành tập trung nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tổng thể của cả ngành Thủy sản của tỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, đánh giá cao cách nhìn nhận, tư duy “nghĩ sâu, làm lớn” trong việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các cấp, các ngành.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể toàn tỉnh trên cơ sở thực tế, đảm bảo tính khả thi của quy hoạch. Đồng thời xây dựng lộ trình, giải pháp phát triển cụ thể cho từng giai đoạn; từ đó, hình thành bức tranh tổng thể về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.

a6.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (người đầu tiên bên phải) nghe đại diện Ban quản lý Cảng cá Tam Quan báo cáo hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân tại địa phương. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các dự án, chương trình, kế hoạch, kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030, xác định và bố trí đầy đủ các nguồn lực để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2025 và cả giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Thái Đại Ngọc yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần “nghĩ sâu, làm lớn”; sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, “điểm nghẽn” để thúc đẩy sự phát triển. Từng sở, ngành, từng địa phương cùng đồng hành, chung sức, đồng lòng sẽ đóng góp chung vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

