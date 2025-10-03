Củng cố vững chắc khối đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh (*)

(GLO)-Thượng tướng Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam vừa được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đồng chí đã có bài phát biểu nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm cùng xây dựng tỉnh nhà phát triển giàu mạnh. Báo Gia Lai điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn đến bạn đọc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương!

- Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh bạn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định, tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ!

- Kính thưa mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân!

- Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, rất vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương-tới dự và có bài phát biểu quan trọng, toàn diện, sâu sắc chỉ đạo Đại hội.

Đây là nguồn động viên to lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của 2 địa phương trước hợp nhất và của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; định hướng nhiều nội dung quan trọng để Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa tỉnh Gia Lai tiếp tục bứt phá vươn lên, hòa cùng kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa I xin nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu toàn bộ nội dung phát biểu chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa để hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội; xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, tập trung vào những thuận lợi và các định hướng.

Trước mắt, triển khai các nội dung trong kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 4 từ phải sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc. Ảnh: Hồng Phúc

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ, chỉ định chúng tôi tham gia cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ý thức sâu sắc rằng: Niềm tin và sự kỳ vọng này không chỉ dành cho cá nhân từng đồng chí Tỉnh ủy viên, mà còn là sự kỳ vọng đối với tập thể lãnh đạo được vinh dự giao sứ mệnh đưa Gia Lai bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng và tầm nhìn xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển văn minh, hiện đại và giàu mạnh, phát triển hài hòa giữa các khu vực, vùng miền, hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội, với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đời sống ấm no hạnh phúc, mọi người dân Gia Lai đều được thụ hưởng những thành quả tốt nhất do sự phát triển đem lại.

Trọng trách mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đại hội tin tưởng giao phó không chỉ là vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước Nhân dân.

Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai trước đây, đem hết trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước mắt, Ban Chấp hành sẽ tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; khẩn trương phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo sự chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kiến tạo và phục vụ, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Với tầm nhìn đến năm 2030 đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I xác định quyết tâm triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá chiến lược; xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, củng cố quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể Đại hội!

Trong niềm vui chung của Đảng bộ tỉnh, cá nhân tôi rất vinh dự, xúc động, được đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định điều động, chỉ định tôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm, tin tưởng, giao cho tôi trách nhiệm là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Gia Lai-vùng đất có lịch sử hào hùng, giàu truyền thống cách mạng, có vị trí địa kinh tế, chính trị đặc biệt quan trọng; là quê hương của nhiều anh hùng hào kiệt, danh nhân văn hóa, chiến sĩ cách mạng kiên trung và đang trong thời kỳ bứt phá vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Về cá nhân, tôi đã có hơn 40 năm công tác trong môi trường quân đội, 38 tuổi Đảng. Nay được giao trọng trách mới, tôi nhận thức sâu sắc rằng: Nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, là cơ hội quý báu để tôi học hỏi, rèn luyện, cống hiến; đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước sự tin tưởng, kỳ vọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai.

Tôi xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với Đảng bộ tỉnh, bản thân sẽ không ngừng học hỏi, tận tâm, tận lực trong công việc; luôn gương mẫu, giữ vững nguyên tắc trong chỉ đạo, điều hành; củng cố vững chắc khối đoàn kết, thống nhất trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, làm cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh.

Trên cương vị công tác mới, tôi trân trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành Trung ương.

Đặc biệt, tôi mong các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ quan tâm, giúp đỡ để tôi hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới.

Một lần nữa, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cá nhân tôi trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của Bộ chính trị, Ban Bí thư, của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương bạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đặc biệt là sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà để chúng tôi có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm được giao.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

