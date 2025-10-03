Thượng tướng Thái Đại Ngọc được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 3-10, Thượng tướng Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 4 từ phải sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc. ﻿Ảnh: Hồng Phúc

Theo đó, Bộ Chính trị đã thống nhất cho đồng chí Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Điều lệ Đảng và các quy định, quy chế của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 2353-QĐNS/TW ngày 15-9-2025 của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định số 2306-QĐNS/TW ngày 6-9-2025 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định số 2406-QĐNS/TW ngày 26-9-2025 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, chỉ định 60 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Thượng tướng Thái Đại Ngọc sinh ngày 1-1-1966; quê quán phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Trình độ chuyên môn là cử nhân Quân sự; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 10-2014 đến tháng 4-2016, đồng chí Thái Đại Ngọc là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông, Quân khu 5.

Từ tháng 5-2016 đến tháng 5-2018, đồng chí là Đảng ủy viên Quân khu 5, Phó Tư lệnh Quân khu 5; từ tháng 6-2018 đến tháng 10-2018 là Đảng ủy viên Quân khu 5, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Từ tháng 11-2018 đến tháng 9-2020 là Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng, Bí thư Đảng ủy Cục Tác chiến; Cục trưởng Cục Tác chiến/Bộ Tổng tham mưu.

Từ tháng 10-2020 đến tháng 12-2024, đồng chí Thái Đại Ngọc là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 5; Tư lệnh Quân khu 5.

Từ tháng 1-2025 đến nay, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Chính trị cũng chỉ định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các đồng chí: Rah Lan Chung, Phạm Anh Tuấn, Châu Ngọc Tuấn và Nguyễn Ngọc Lương.