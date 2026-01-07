Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

(GLO)- Sáng 7-1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, BTV và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ địa phương I (Ban Tổ chức Trung ương); đại diện lãnh đạo Vụ địa phương, địa bàn các ban Đảng Trung ương theo dõi tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao các quyết định của Ban Bí thư cho 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh (bìa phải) và Nguyễn Ngọc Vinh.

Về phía Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND - UBND tỉnh.

Về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy; Sùng A Hồ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ địa phương I (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Văn Tùng đã công bố Quyết định số 2619-QĐNS/TW ngày 30-12-2025 của Ban Bí thư về việc đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó là công bố Quyết định số 2643-QĐNS/TW ngày 5-1-2026 của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chúc mừng 2 đồng chí Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Vinh được Ban Bí thư điều động, chỉ định và chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh là cán bộ trẻ đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Trong quá trình công tác, dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh cũng luôn thể hiện là cán bộ có năng lực trình độ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng, với năng lực, kinh nghiệm đã có, bản lĩnh chính trị vững vàng cùng sự giúp đỡ của Đảng bộ, nhân dân, các cấp, ngành tỉnh Lai Châu, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước, chủ động nắm bắt tình hình, nhiệm vụ công tác mới và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cũng đề nghị các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ, phối hợp với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đột phá chiến lược của Trung ương, sắp tới là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, vượt qua khó khăn, đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, nhất là an ninh biên giới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đưa Lai Châu ngày càng giàu đẹp, ấm no và hạnh phúc.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và sự biết ơn đối với quyết định phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, sự đồng ý tiếp nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: Lai Châu là phên giậu của Tổ quốc, là nơi hội tụ ý chí kiên cường, bản sắc văn hóa phong phú và khát vọng vươn lên không ngừng của đồng bào các dân tộc.

Với hành trang, kinh nghiệm, bài học thực tiễn trong quá trình công tác ở Trung ương, quản lý chính quyền địa phương ở tỉnh Gia Lai, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu hứa sẽ tiếp tục học hỏi, nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ, nhân dân Lai Châu tin tưởng giao phó; phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, tôn trọng thực tiễn cơ sở và tiếng nói của nhân dân.

Đồng thời, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, đặt lợi ích của nhân dân, của Đảng lên trên hết; quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng sâu, vùng xa; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh vùng biên giới.