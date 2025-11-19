Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh thăm, chúc mừng Trường Tiểu học Ia Nhin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 19-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, tặng quà chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Ia Nhin (xã Ia Phí) nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

minh-chi.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 3 từ trái sang) tặng quà chúc mừng tập thể giáo viên Trường Tiểu học Ia Nhin nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: Minh Chí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh gửi lời tri ân đến đội ngũ thầy cô giáo đã nỗ lực vượt khó, duy trì chất lượng dạy và học, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, địa bàn còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm bồi dưỡng học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã trao quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cho tập thể nhà trường, động viên các giáo viên tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp "trồng người".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng ghé thăm các lớp học, hỏi thăm tình hình học tập của các em học sinh, động viên các em chăm ngoan, cố gắng rèn luyện và phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ia Nhin cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, xem đây là nguồn động viên để tập thể giáo viên nhà trường nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giảng dạy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Giáo dục

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Giáo dục

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

null