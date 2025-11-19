Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh thăm, chúc mừng Trường Tiểu học Ia Nhin

(GLO)- Sáng 19-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, tặng quà chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Ia Nhin (xã Ia Phí) nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 3 từ trái sang) tặng quà chúc mừng tập thể giáo viên Trường Tiểu học Ia Nhin nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: Minh Chí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh gửi lời tri ân đến đội ngũ thầy cô giáo đã nỗ lực vượt khó, duy trì chất lượng dạy và học, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, địa bàn còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm bồi dưỡng học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã trao quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cho tập thể nhà trường, động viên các giáo viên tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp "trồng người".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng ghé thăm các lớp học, hỏi thăm tình hình học tập của các em học sinh, động viên các em chăm ngoan, cố gắng rèn luyện và phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ia Nhin cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, xem đây là nguồn động viên để tập thể giáo viên nhà trường nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giảng dạy.