Coi trọng danh dự và tôn vinh thầy-cô giáo

(GLO)- Dẫu cuộc sống thời hiện đại có nhiều đổi thay, nhưng ai đã từng là học trò thì Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 vẫn luôn là dịp để nhớ về những thầy-cô giáo của mình với tất cả tình cảm và lòng tri ân sâu sắc nhất.

Tri ân thầy cô, đó không chỉ là tình cảm đơn thuần của học trò đối với những người từng dạy dỗ mình nét chữ nết người, mà cao hơn nữa, là đạo lý của mọi thời đại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: T.N

Vì thế, việc tổ chức chào mừng, tri ân các thầy-cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là điều hết sức ý nghĩa, nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội. Với các thầy-cô giáo, đó là niềm động viên lớn lao để có thêm động lực làm tròn trách nhiệm của người gieo chữ!

Đất nước phát triển, cuộc sống người dân ngày một nâng cao, chuyện học tập của con cái luôn là một phần quan tâm thường nhật của mỗi gia đình, mối quan hệ giữa phụ huynh với nhà trường, với các thầy-cô giáo cũng có nhiều thay đổi theo hướng hình thức hơn và có phần vật chất hơn!

Khi hoạt động tri ân thầy cô giáo đã vượt khỏi phạm vi những tấm thiệp, những đóa hoa chúc mừng; khi những món quà tặng được định giá nặng nhẹ bằng tiền trăm, tiền triệu thì cũng là lúc Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 được nói đến với những câu chuyện “tế nhị” về sự biến tấu trong quan hệ thầy - trò, khiến xã hội không khỏi ái ngại.

Cho nên, không lạ khi vài năm gần đây, cứ gần đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, lại xuất hiện những thông báo “trường A, trường B xin không nhận hoa, quà”; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai mới đây thông báo “không tổ chức tiếp khách đến chúc mừng, không nhận hoa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11”… Thậm chí, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chuỗi 13 năm thông báo “không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam”!

Dư luận cũng có ý kiến băn khoăn rằng, liệu có cần cực đoan đến mức như vậy? Xã hội có gì sai? Học sinh và cha mẹ các cháu có gì sai khi bày tỏ lòng biết ơn với thầy-cô giáo?

Có chăng, chỉ là với ai tặng hoa mà không thực lòng!

Thật cảm động khi một số trường học ở miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong các đợt bão lũ vừa qua từ Quảng Trị đến Gia Lai, Đắk Lắk… “xin không tiếp khách đến tặng hoa chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam”, dành thời gian, tiền bạc để khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ học sinh nghèo, con em những gia đình mất nhà cửa trong bão lũ, giúp các em có điều kiện trở lại trường lớp.

Còn gì ý nghĩa hơn, đáng tôn vinh hơn về những người mang trọng trách làm thầy, khi suy nghĩ, hành động của họ đều hướng về đàn em thân yêu của mình!

Vì vậy, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 không chỉ là dịp để tri ân thầy giáo, cô giáo bằng tất cả niềm xúc động và tự hào về nghề dạy học, mà còn gợi mở những suy ngẫm sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ và vun đắp cho sự nghiệp “trồng người”.

Với quan điểm coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Đảng, Nhà nước luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu phát triển con người toàn diện và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị ban hành mới đây, một lần nữa khẳng định, phát triển giáo dục-đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

Với tất cả ý nghĩa đó, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là dịp để chúng ta vì phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò” trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức, mà cùng nghĩ suy và hành động, chung tay chấn chỉnh những tiêu cực trong giáo dục, coi trọng danh dự và tôn vinh thầy giáo, cô giáo!