Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng 18-11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm và chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận những thành tích nổi bật của nhà trường trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và xây dựng môi trường học tập chất lượng cao. Đồng thời, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần giúp học sinh đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt-học tốt, chú trọng rèn luyện kỹ năng và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc mừng các thầy cô giáo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Bình Dương

Đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế gửi lời tri ân đến tập thể nhà trường vì những nỗ lực trong giảng dạy và chăm lo đời sống học sinh dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế ghi nhận kết quả của nhà trường trong việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường nội trú an toàn, thân thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc mừng các thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bình Dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ thầy cô giáo tiếp tục đoàn kết, đổi mới phương pháp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tặng hoa và quà chúc mừng các nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.