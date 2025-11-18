Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gần 200 cán bộ y tế trường học Gia Lai tập huấn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

(GLO)- Ngày 17 và 18-11, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tập huấn nâng cao năng lực về phòng-chống tai nạn thương tích trẻ em cho gần 200 lãnh đạo, cán bộ phụ trách y tế các trường Tiểu học, THCS và liên cấp ở phía Tây tỉnh.

Tại tập huấn, gần 200 học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về tai nạn thương tích; phòng-chống các tai nạn: đuối nước, tai nạn giao thông đường bộ, ngộ độc, động vật cắn, té ngã, bỏng…

Nguyên tắc xử lý cấp cứu ban đầu như: hồi sinh tim phổi, cấp cứu điện giật, sét đánh; sơ cứu nạn nhân bị đuối nước, xử lý dị vật đường thở, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, cầm máu vết thương, sai khớp…, vận chuyển nạn nhân an toàn.

z7233269858121-39acd1ca80c41b0ea013293414cd5c6a.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài phần lý thuyết, học viên sẽ được thực hành xử lý các tình huống cấp cứu qua sự hướng dẫn chuyên môn bởi bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Được biết, trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã tổ chức 4 lớp tập huấn về nội dung này cho gần 800 lãnh đạo, cán bộ phụ trách y tế các trường Tiểu học, THCS và liên cấp ở phía Tây tỉnh Gia Lai.

