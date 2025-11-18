Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

(GLO)- Chiều 18-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đến thăm và chúc mừng các thầy cô giáo tại Trường THCS Hoài Châu Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc) và Trường THPT Chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn).

Đến thăm Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ giáo viên, biểu dương tâm huyết trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 4 từ phải sang) chúc mừng các thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Chu Văn An. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Giáo dục là nền tảng, thầy cô là người “ươm mầm tri thức” cho tương lai đất nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển tỉnh nhà.

Trường THPT Chuyên Chu Văn An đã đạt nhiều thành tích trong giáo dục và nghiên cứu khoa học, có nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, cùng nhiều thầy cô được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 3 từ phải sang) chúc mừng các thầy cô giáo Trường THCS Hoài Châu Bắc. Ảnh: Xuân Định

Tại Trường THCS Hoài Châu Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh động viên giáo viên nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, đổi mới phương pháp giảng dạy, duy trì môi trường học tập lành mạnh.

Trường THCS Hoài Châu Bắc hiện có 100% giáo viên tốt nghiệp đại học, hơn 30% có trình độ thạc sĩ, trong đó có một nhà giáo ưu tú.