Tiệc buffet chay tri ân thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Hơn 100 thầy-cô giáo đến từ các trường trên địa bàn các phường phía Tây tỉnh đã tham dự trong không gian ấm cúng. Buổi tiệc gồm hàng chục món ăn do đội đầu bếp chuyên món chay chế biến và trình bày đẹp mắt.

Các giáo viên giao lưu và đón nhận sự tri ân từ cộng đồng nhân ngày 20-11. Ảnh: Minh Châu



Đại diện Ẩm thực chay Pleiku cho biết, buổi tiệc được chuẩn bị với mong muốn gửi lời tri ân đến những người thầy đã âm thầm đóng góp cho sự tiến bộ của học sinh.

Đơn vị lựa chọn ẩm thực thuần chay để mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng, tốt cho sức khỏe, đồng thời truyền đi thông điệp sống lành mạnh và lan tỏa yêu thương.

Chương trình là dịp để các giáo viên giao lưu, chia sẻ và đón nhận sự trân trọng từ cộng đồng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.