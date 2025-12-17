Cảnh giác với thông tin xấu độc trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV

(GLO)- Trước thềm Ðại hội XIV của Ðảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh chiến dịch xuyên tạc, tấn công, phá hoại công tác chuẩn bị đại hội nói chung, đặc biệt là công tác nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ tới nói riêng.

Việc làm này hòng gieo rắc hoài nghi trong nhân dân và cán bộ đảng viên, chia rẽ nội bộ, làm suy yếu sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Ðảng.

Hơn 9 thập kỷ đồng hành cùng dân tộc, Đảng ta luôn xem công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ nào phong trào ấy”…

Lịch sử đã chứng minh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, công tác cán bộ cũng là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của Đảng trong vai trò lãnh đạo toàn diện sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước gần 40 năm qua không chỉ khẳng định sự đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo của Đảng mà còn ghi nhận xứng đáng vai trò cá nhân của nhiều vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước qua từng nhiệm kỳ, trong quá trình lãnh đạo, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên thành nước có thu nhập trung bình cao và phát triển.

Đúng như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá là “đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay!”.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có vai trò hết sức quan trọng, quyết định tương lai của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên mạnh giàu, phồn vinh và hạnh phúc.

Khi chỉ còn hơn một tháng nữa, Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ khai mạc, thì câu chuyện ai sẽ là lãnh đạo cao nhất của đất nước luôn được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước quan tâm.

Đó là một nhu cầu chính đáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trước tương lai đất nước. Cho nên, việc các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tìm cách gây nhiễu loạn dư luận xã hội, thực hiện mưu đồ chống phá cũng là điều dễ hiểu.

Không chỉ tung tin đồn, thủ đoạn của chúng đã chuyển sang “tác chiến thông tin hiện đại”, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, công nghệ deepfake, các thuật toán lan truyền nhanh và hệ thống tài khoản ẩn danh, tạo ra hình ảnh, video cắt ghép liên quan đến cán bộ, được trình bày như “bằng chứng nội bộ”, khiến người tiếp nhận dễ bị thuyết phục.

Không ít bài bình luận được AI viết như chuyên gia, lập luận tưởng như rất logic, nhưng thực chất là đầy định kiến chính trị và xuyên tạc sự thật.

Mũi nhọn của chúng tập trung vào nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lực lượng vũ trang…

Ngay như mới đây, một vài đối tượng gắn mác “học giả”, “nhà báo tự do” từ nước ngoài lớn tiếng khoe khoang “nguồn tin nội bộ”, nói như đinh đóng cột rằng, Hội nghị Trung ương 15 diễn ra ngày 15-12 quyết định danh sách dự kiến Bộ chính trị khóa mới với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước…

Trong khi đó, trong ngày 15-12, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì giao ban lãnh đạo Quốc hội… tất cả đều được báo chí đưa tin công khai.

Nói vậy để thấy rằng, để người dân không bị cuốn vào thông tin bịa đặt, xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội Đảng lần thứ XIV, rất cần sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc tăng cường tuyên truyền định hướng dư luận.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin trôi nổi, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội để tránh bị truyền thông bẩn làm lung lạc, hoài nghi về công tác nhân sự của Đại hội XIV và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.