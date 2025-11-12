Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUỐC HÙNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).

Hai đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, liên quan đến vụ việc gây rối, kích động gây cản trở khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

vien-kiem-sat-nhan-dan-tinh-cong-bo-quyet-dinh-phe-chuan-quyet-dinh-khoi-to-bi-can-doi-voi-nguyen-thi-bieu-ao-khoac-xanh-va-pham-thi-diem-ao-khac-vang.jpg
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Biểu (thứ 2 từ trái sang) và Phạm Thị Diễm (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Quốc Hùng

Theo tài liệu của cơ quan An ninh điều tra, ngày 19-8-2025, trước, trong và sau khi diễn ra lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ, Nguyễn Thị Biểu đã có hành vi tham gia vào việc kích động, tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp và UBND xã Phù Mỹ Đông, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách phát triển kinh tế-xã hội và tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Cũng trong thời gian này, bị can Phạm Thị Diễm đã có hành vi giúp sức cho các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong việc thực hiện ý đồ gây rối an ninh trật tự nhằm cản trở việc khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Qua làm việc, 2 bị can Nguyễn Thị Biểu và Phạm Thị Diễm đã nhận ra hành vi sai phạm của mình, thành khẩn khai báo và mong nhận được lượng khoan hồng của pháp luật.

Liên quan vụ án này, trước đó đã có 2 đối tượng chủ mưu, cầm đầu bị khởi tố.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố

Thời sự

(GLO)-Chiều 11-11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp của tỉnh.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Thời sự

(GLO)- Sau khi bão số 13 đổ bộ, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nghiêm trọng do đứt cáp quang và mất điện trên diện rộng. Các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ khắc phục và hiện có hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13

Thời sự

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các điểm du lịch ven biển. Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các ngành và địa phương cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và sớm phục hồi hoạt động du lịch.

Sở Công Thương kiểm tra tình hình kinh doanh một số mặt hàng tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 13 (Kalmaegi).

Không để trục lợi sau bão số 13

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-11, Đoàn công tác của Sở Công Thương do ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình kinh doanh một số mặt hàng tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 13 (Kalmaegi).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Gia Lai về khắc phục hậu quả bão số 13.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Mục tiêu cao nhất là sớm ổn định đời sống nhân dân

Thời sự

(GLO)-Làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả bão số 13 vào chiều tối 8-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh phải xác định mục tiêu cao nhất lúc này là sớm ổn định đời sống nhân dân; nhanh chóng khắc phục hạ tầng thiết yếu, bắt tay nhanh chóng vào khôi phục sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra tại xã An Lương. Ảnh: T.D

Giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 tại các xã An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc; qua đó, nhấn mạnh yêu cầu giúp dân khắc phục hậu quả bão là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra tại hồ thủy điện Ka Nak và yêu cầu phải vận hành hồ theo đúng quy định.

Tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra thực tế tại hai hồ thủy điện do Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak quản lý, vận hành vào chiều ngày 8-11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu phải vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt giảm lũ và đảm bảo an toàn cho người dân ở hạ du. 

null