Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

(GLO)- Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).

Hai đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, liên quan đến vụ việc gây rối, kích động gây cản trở khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Biểu (thứ 2 từ trái sang) và Phạm Thị Diễm (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Quốc Hùng

Theo tài liệu của cơ quan An ninh điều tra, ngày 19-8-2025, trước, trong và sau khi diễn ra lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ, Nguyễn Thị Biểu đã có hành vi tham gia vào việc kích động, tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp và UBND xã Phù Mỹ Đông, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách phát triển kinh tế-xã hội và tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Cũng trong thời gian này, bị can Phạm Thị Diễm đã có hành vi giúp sức cho các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong việc thực hiện ý đồ gây rối an ninh trật tự nhằm cản trở việc khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Qua làm việc, 2 bị can Nguyễn Thị Biểu và Phạm Thị Diễm đã nhận ra hành vi sai phạm của mình, thành khẩn khai báo và mong nhận được lượng khoan hồng của pháp luật.

Liên quan vụ án này, trước đó đã có 2 đối tượng chủ mưu, cầm đầu bị khởi tố.