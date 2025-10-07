Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Bắt tạm giam đối tượng chủ mưu xúi giục gây rối an ninh trật tự

QUỐC HÙNG
(GLO)-Chiều 7-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tòng (SN 1969, ở thôn Xuân Bình, xã Phù Mỹ Đông) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, qua lấy lời khai từ Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông)-đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về hành vi trên, bị cáo khai nhận trong quá trình tham gia khiếu kiện trái pháp luật, tập trung đông người gây rối an ninh trật tự liên quan đến Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ, đã được đối tượng Nguyễn Văn Tòng tuyên truyền, xúi giục, hướng dẫn.

doi-tuong-nguyen-van-tong-tai-buoi-lam-viec-voi-co-quan-chuc-nang.jpg
Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Tòng. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, ông Tòng cung cấp thông tin sai lệch về Dự án, đồng thời hướng dẫn, xúi giục Phụng tập luyện livestream Facebook và thực hiện hành vi phát trực tiếp 6 video clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh hò hét, kích động, tung tin sai sự thật, vu khống doanh nghiệp, chính quyền địa phương, kích động tụ tập đông người nhằm cản trở việc triển khai dự án trọng điểm của tỉnh.

Cơ quan An ninh điều tra đã triệu tập, lấy lời khai của Nguyễn Văn Tòng để làm rõ. Kết quả, Tòng khai nhận đã tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật và kích động Võ Thị Phụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật dẫn tới việc bị khởi tố bắt tạm giam.

Với đầy đủ chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tòng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Các quyết định nêu trên đã được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt theo quy định của pháp luật.

