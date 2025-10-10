Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, gây mất an ninh trật tự

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại xã Phù Mỹ Ðông.

Thông tin trên được Thượng tá Nguyễn Văn Ðây-Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xác nhận với phóng viên vào ngày 9-10.

Theo thông tin ban đầu, sáng 19-8-2025, bà Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông) cùng hàng trăm người dân tập trung tại khu vực làm Lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 thuộc xã Phù Mỹ Đông. Tại đây, bà Võ Thị Phụng sử dụng tài khoản Facebook “Phụng Võ” phát trực tiếp 6 video clip quay cảnh nhiều người dân tập trung tại khu vực làm lễ khởi công.

Trong các video, bà Võ Thị Phụng liên tục la ó, hò hét, kích động, gây mất ANTT tại địa phương, kêu gọi người dân và cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh người dân tập trung đông người, có những lời lẽ như: Dự án chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chưa báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa lấy ý kiến nhân dân, Công an đàn áp dân..., để cản trở lễ khởi công dự án.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Võ Thị Phụng. Ảnh: Q.H

Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập tài liệu tại các đơn vị như Công ty CP Tập đoàn Phù Mỹ, UBND xã Phù Mỹ Đông, Công an xã Phù Mỹ Đông, qua đó xác định dự án trên đã hoàn thành các thủ tục pháp lý như chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đồng thời, xác minh tại lễ khởi công không có việc lực lượng Công an đàn áp dân như hô hào, hò hét kích động của bà Võ Thị Phụng trong lúc livestream trên mạng xã hội.

Các đơn vị xác định việc bà Phụng có những hành vi, lời lẽ nêu trên là xuyên tạc, bịa đặt gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của DN và UBND xã Phù Mỹ Đông, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách phát triển KT-XH và tình hình ANTT ở địa phương.

Căn cứ kết quả xác minh nguồn tin tội phạm và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 24-9-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh khởi tố điều tra vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phụng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra vụ án, bị can khai nhận trong quá trình tham gia khiếu kiện, tập trung đông người gây mất ANTT liên quan đến dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được ông Nguyễn Văn Tòng (SN 1969, trú xã Phù Mỹ Đông) tuyên truyền, xúi giục, hướng dẫn.

Cụ thể, khi có bảng thông tin dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1, Võ Thị Phụng gọi điện cho Nguyễn Văn Tòng để nhờ tư vấn về thủ tục pháp lý đối với dự án, được Tòng trả lời rằng: “Dự án chưa có đánh giá tác động môi trường, chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của Thủ tướng Chính phủ, chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý mà làm lễ khởi công là không đúng”.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Tòng (bìa trái). Ảnh: Q.H

Ngày 14-8-2025, Nguyễn Văn Tòng gọi điện khuyên Phụng “ai livestream được thì cứ livestream”. Từ đó, Phụng tập luyện và dùng Facebook phát trực tiếp để kích động, xuyên tạc về dự án.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Tòng để xác minh, làm rõ. Qua lấy lời khai, đồng thời giải thích rõ về các quy định của pháp luật, Nguyễn Văn Tòng nhận thức được hành vi sai phạm của mình, khai nhận đã tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật cho Võ Thị Phụng để phản đối việc triển khai dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Kết hợp từ nhiều nguồn chứng cứ, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để kết luận, Nguyễn Văn Tòng là người tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật về dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ, kích động Võ Thị Phụng tụ tập đông người, phát video trực tiếp trên mạng xã hội Facebook và có hành vi vi phạm pháp luật để phản đối lễ khởi công dự án.

Hành vi của Nguyễn Văn Tòng đồng phạm với Võ Thị Phụng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ngày 7-10-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can Nguyễn Văn Tòng theo tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Sau khi khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiến hành khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Tòng tại xã Phù Mỹ Đông.

Trước sự chứng kiến của Tòng và đại diện gia đình, đại diện Viện KSND tỉnh và người dân địa phương, lực lượng an ninh đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ nhiều tài liệu có liên quan đến vụ việc trên để phục vụ công tác điều tra.