Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân thăm hỏi, động viên các trường học vùng lũ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 30-11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Quân cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên thầy và trò các trường học bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại tỉnh Gia Lai.

Tham gia đoàn công tác có đại diện các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT. Đi cùng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân (áo trắng) và đoàn công tác thăm hỏi, động viên học sinh Trường THCS Trần Bá (xã Tuy Phước). Ảnh: T.D

Đến thăm, nắm tình hình tại Trường THCS Trần Bá (xã Tuy Phước), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân và các thành viên trong đoàn công tác đã chia sẻ khó khăn cùng thầy trò nhà trường.

Được biết, trận lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại cho nhà trường ước tính trên 470 triệu đồng. Ti vi, camera, 70 bộ bàn ghế, 20 bộ máy vi tính... bị hư hỏng hoàn toàn. Đặc biệt, 500 học sinh có nhà bị ngập sâu và hư hỏng sách vở, bút, cặp, quần áo đồng phục.

Trước những khó khăn của nhà trường, Thứ trưởng Lê Quân chia sẻ: Thầy và trò Trường THCS Trần Bá cũng như ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai phải trải qua nhiều khó khăn sau bão lũ. Nhà trường đã chủ động lên kế hoạch cụ thể để đảm bảo hoạt động dạy và học. Mong rằng, chúng ta cùng nỗ lực vượt qua giai đoạn này. Trước mắt, cần ưu tiên cần quan tâm đến sách vở, quần áo cho học sinh đến trường.

Thầy và trò Trường THCS Trần Bá (xã Tuy Phước) vui mừng đón nhận 30 bộ máy vi tính do Bộ GD&ĐT trao tặng. Ảnh: T.D

Tiếp đó, đoàn cũng đã đến thăm, động viên thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (phường Quy Nhơn Bắc). Theo báo cáo, do ảnh hưởng của đợt lũ lớn, khuôn viên trường bị ngập sâu 2,2 m, gây thiệt hại lớn cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện học tập.

Một số hạng mục, đồ dùng dạy học, tài liệu, trang thiết bị điện tử bị hư hỏng do ngâm nước lâu ngày như: 4 máy vi tính, 15 ti vi, 2 máy bơm nước, 2 máy photocopy, 4 máy in, 3 máy lọc nước, 8 bàn giáo viên, 10 tủ giáo viên, 120 bộ bàn ghế học sinh… Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Lê Quân trao tặng 30 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: T.D

Trao đổi với tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: Sau lũ, không để học sinh, giáo viên bị thiệt thòi. Trong lúc chờ sách giáo khoa của Bộ chuyển về, nhà trường cần chủ động đảm bảo sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Đồng thời, cần quan tâm đến công tác khử khuẩn, phòng tránh dịch bệnh trong trường học sau lũ.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Lê Quân đã trao tặng cho mỗi trường 30 bộ máy vi tính. Cùng với đó, các đơn vị, tổ chức trong đoàn công tác cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa cho thầy và trò các trường.