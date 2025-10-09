Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh 9 nhóm giải pháp chấn chỉnh lạm thu

(GLO)- Mới đây, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vào ngày 5-10, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã nhấn mạnh 9 nhóm giải pháp dài hạn và ngắn hạn để chấn chỉnh tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục.

Đầu tiên, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chính sách giáo dục cũng như các quy định về học phí, miễn giảm, hỗ trợ về học phí theo đúng Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3-9-2025 của Chính phủ.

Thứ hai, quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động GD&ĐT phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Nghiêm cấm tất cả trường hợp, cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba, việc vận động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phải đảm bảo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ tư, thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết, công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch.

Thứ năm, hiện nay, qua theo dõi ở các địa phương, Bộ GD&ĐT nhận thấy, nhiều địa phương đã có sự chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn với tinh thần thực hiện theo đúng danh mục mà HĐND ban hành.

Nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ; không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

Thứ sáu, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để có điều chỉnh bổ sung đảm bảo quyền của người học, đặc biệt là học sinh và các bậc cha mẹ học sinh.

Thứ bảy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khi phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ tám, Bộ GD&ĐT kiến nghị với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường xuyên giám sát việc này ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Thứ chín, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, thanh tra để chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng này ngay tại cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng khẳng định sẽ triển khai các giải pháp này một cách nghiêm túc, triệt để trong thời gian tới để bảo đảm công bằng, minh bạch trong thu chi tại các cơ sở giáo dục.