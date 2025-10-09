Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh 9 nhóm giải pháp chấn chỉnh lạm thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo baochinhphu; GD&TĐ)

(GLO)- Mới đây, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vào ngày 5-10, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã nhấn mạnh 9 nhóm giải pháp dài hạn và ngắn hạn để chấn chỉnh tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục.

Đầu tiên, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chính sách giáo dục cũng như các quy định về học phí, miễn giảm, hỗ trợ về học phí theo đúng Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3-9-2025 của Chính phủ.

Thứ hai, quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động GD&ĐT phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Nghiêm cấm tất cả trường hợp, cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái quy định của cơ quan có thẩm quyền.

quy-dinh-cac-khoan-thu-dich-vu-phuc-vu-ho-tro-hoat-dong-gddt-phai-duoc-co-quan-co-tham-quyen-quyet-dinh.jpg
Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động GD&ĐT phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Ảnh minh họa: M.T

Thứ ba, việc vận động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phải đảm bảo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ tư, thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết, công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch.

Thứ năm, hiện nay, qua theo dõi ở các địa phương, Bộ GD&ĐT nhận thấy, nhiều địa phương đã có sự chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn với tinh thần thực hiện theo đúng danh mục mà HĐND ban hành.

Nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ; không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

Thứ sáu, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để có điều chỉnh bổ sung đảm bảo quyền của người học, đặc biệt là học sinh và các bậc cha mẹ học sinh.

Thứ bảy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khi phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

co-phan-thi-khanh-luon-danh-thoi-gian-de-giup-hoc-sinh-luyen-doc-tieng-viet-anh-moc-tra.jpg
Bộ GD&ĐT yêu cầu, nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ. Ảnh minh họa: M.T

Thứ tám, Bộ GD&ĐT kiến nghị với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường xuyên giám sát việc này ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Thứ chín, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, thanh tra để chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng này ngay tại cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng khẳng định sẽ triển khai các giải pháp này một cách nghiêm túc, triệt để trong thời gian tới để bảo đảm công bằng, minh bạch trong thu chi tại các cơ sở giáo dục.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

Có thể bạn quan tâm

Triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026

Gia Lai: Triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026

Giáo dục

(GLO) - Sáng 25-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến; với sự tham dự của lãnh đạo các phòng, ban và đại diện các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Bình Định) hào hứng tham gia tiết thực hành ngoại ngữ trên lớp. Ảnh: Hồ Điểm

Ðổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ

Tin tức

(GLO)- Từ đầu năm học 2025 - 2026, các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn ngoại ngữ. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (bìa phải) trao hoa và quyết định cho PGS.TS Nguyễn Quang Ngoạn-Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Tạm dừng quy hoạch, bổ nhiệm mới chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa đề nghị tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường. Đồng thời, tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giám đốc, phó giám đốc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

Tin tức

(GLO)- Sáng 5-9, 1.265 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hòa nhịp cùng không khí buổi lễ khai giảng đặc biệt chung trên toàn quốc. Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 đã tạo khí thế khởi đầu và mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời, chăm lo cho học sinh vùng biên giới, vùng khó khăn, hướng tới một nền giáo dục bình đẳng, hiện đại.

null