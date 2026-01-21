Học sinh Gia Lai tạo dấu ấn tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

(GLO)- Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, Gia Lai ghi dấu ấn mạnh mẽ với 120 học sinh đạt giải. Hành trình đầy nỗ lực của những gương mặt học sinh tiêu biểu đã tạo nên sự bứt phá ấn tượng cho ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Xem tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai để mở rộng kiến thức

Đó là bí quyết giúp em Nguyễn Bảo Nguyên Khôi (lớp 12C2B, Trường THPT chuyên Hùng Vương) giành giải nhất môn tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

“May mắn có cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ và cũng nhận ra được năng lực của bản thân nên em đã tập trung học tập rất nghiêm túc. Em xác định, tiếng Anh là ngôn ngữ để tìm đến những cơ hội mở rộng kiến thức. Để nhanh tiến bộ, em tìm đọc nhiều sách, báo, tài liệu bằng tiếng Anh; đồng thời, xem các nội dung học thuật tiếng Anh trên Youtube như Wendover Production, Ted Talks, Ted-ed...” - Nguyên Khôi chia sẻ.

Em Nguyễn Bảo Nguyên Khôi giành giải nhất môn Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh: NVCC

Khi bước vào Trường THPT chuyên Hùng Vương, Nguyên Khôi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô bộ môn tiếng Anh và có nhiều cơ hội được thử sức với các kỳ thi bổ ích. Ở lớp 10, Nguyên Khôi từng đạt giải khuyến khích bảng A môn tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; lớp 11 em tiếp tục đạt giải nhì môn tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Với nền tảng vững chắc, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm nay, em đã xuất sắc mang về giải nhất. Nguyên Khôi cho rằng, đề thi tiếng Anh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay đổi mới rất nhiều so với mọi năm. Thí sinh phải đủ bản lĩnh để đối mặt với một bộ đề mới lạ hoàn toàn từ dạng bài đến phong cách bài viết luận và bài nói.

“Với ước mơ trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh, ngay từ bây giờ, em đã định hình việc sử dụng tiếng Anh như một công cụ để kết nối, lan tỏa giá trị tích cực và không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức để sẵn sàng chinh phục các thử thách phía trước” - Nguyên Khôi bày tỏ.

Nuôi dưỡng cảm xúc từ môn Ngữ văn

Để “chạm tay” tới giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, em Trần Thu Hà (lớp 11 Văn, Trường THPT chuyên Chu Văn An) đã có quá trình bền bỉ trong rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin.

Thu Hà rất yêu thích môn Ngữ văn. Tuy nhiên, em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi con đường dài với văn chương bởi sự e dè, nhút nhát của bản thân. Trong những năm học ở bậc THCS, Thu Hà bắt đầu chinh phục bộ môn này nhờ sự dẫn dắt tận tình của cô giáo. Mạnh dạn tham gia thử sức ở các cuộc thi cấp trường, cấp tỉnh, Thu Hà dần đạt được những thành tích nhất định. Chính điều này đã tiếp thêm động lực và sự tự tin cho em.

Em Trần Thu Hà giành giải nhì môn Ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh: NVCC

Thu Hà tiếp tục mở ra nhiều góc nhìn mới ở môn Ngữ văn khi bước chân vào Trường THPT chuyên Chu Văn An. Thu Hà kể: “Em bắt đầu đam mê môn học khi nhận ra cảm xúc được nuôi dưỡng từ những tác phẩm văn học. Ngoài khả năng cảm thụ của mình, em luôn dành thời gian để trau dồi kỹ năng diễn đạt, xây dựng dàn ý rõ ràng”.

Năm lớp 10, Thu Hà từng đạt giải ba môn Ngữ văn kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và huy chương vàng môn Ngữ văn tại kỳ thi Olympic 30-4. Khi được hỏi về bí quyết học tốt môn Ngữ văn, Thu Hà chia sẻ: “Trong quá trình đọc và học, em hình thành cho mình thói quen ghi chép, bất cứ khi nào bắt gặp một nhận xét hay, một cách hiểu mới hay một suy nghĩ chợt đến, em đều ghi lại và kèm theo cảm nhận của riêng mình”.

“Khi học Ngữ văn, em tập đặt câu hỏi cho mỗi tác phẩm thay vì chỉ tiếp nhận một cách hiểu có sẵn, mạnh dạn nêu suy nghĩ cá nhân và tự bảo vệ quan điểm của mình bằng lý lẽ, dẫn chứng” - Thu Hà "bật mí".

Gửi thông điệp tới các bạn học sinh, Thu Hà nhắn nhủ: Ngữ văn không chỉ dành cho những người có năng khiếu, mà đó là môn học của sự lắng nghe, thấu hiểu và thành thật với cảm xúc của chính mình. Như câu nói quen thuộc mà nhà văn Nga M.Gorki đã từng nói "Văn học là nhân học".

Tự học là “chìa khóa” mở cửa tri thức

Khi biết mình đạt giải nhì môn Vật lý và được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế năm 2026, em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) không khỏi xúc động.

Mạnh Khang cho rằng đây chính là tiền đề vững chắc để em có thể hiện thực hóa ước mơ trở thành kỹ sư cơ khí, áp dụng kiến thức Vật lý vào nghiên cứu và giải quyết các bài toán thực tiễn.

Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang giành giải nhì môn Vật lý và được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế năm 2026. Ảnh: Trần Dung

Ông Võ Ngọc Sỹ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Tỉnh Gia Lai có 178 thí sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 ở 9 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn; Lịch sử và Địa lý. Kết quả, có 120 thí sinh đạt giải, gồm 1 giải nhất, 13 giải nhì, 43 giải ba và 63 giải khuyến khích. Các học sinh đạt giải thuộc các trường THPT: Chuyên Lê Quý Đôn, Chuyên Hùng Vương, Chuyên Chu Văn An, Chi Lăng, Trưng Vương, An Lương, số 3 Tuy Phước, số 2 An Nhơn, số 3 An Nhơn, số 1 Phù Cát, số 2 Phù Mỹ. Kỳ thi là dịp để đánh giá chất lượng dạy và học, đào tạo mũi nhọn và bồi dưỡng nhân tài; đồng thời, góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy học cũng như chất lượng công tác quản lý giáo dục.

Với niềm yêu thích của mình, Mạnh Khang đã nỗ lực tích lũy kiến thức để tự tin tham dự các kỳ thi lớn. Em đã xuất sắc đạt giải nhất môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 cùng nhiều huy chương các kỳ thi Olympic khu vực.

“Môn Vật lý giúp em hiểu và giải thích các hiện tượng trong đời sống bằng tư duy logic. Vì thế, càng học em càng thấy gần gũi và hấp dẫn. Môn học này sẽ trở nên thú vị khi chúng ta học bằng sự tò mò và khám phá, biến việc học từ thụ động sang chủ động” - Mạnh Khang chia sẻ.

Việc tích lũy kiến thức trong suốt quá trình học tập cũng chính là bí quyết đã giúp Mạnh Khang đạt được nhiều thành tích cao ở các cuộc thi. Em luôn nắm vững bản chất vấn đề và vận dụng lý thuyết vào thực tế thay vì học thuộc công thức một cách máy móc.

“Em thấy đề thi năm nay có nhiều điểm mới, tăng tính vận dụng thực tiễn, đòi hỏi thí sinh phải hiểu sâu và tư duy linh hoạt hơn. Đạt giải cao và vinh dự được tham gia thi chọn vào đội tuyển Olympic Quốc tế, em xác định đây là cơ hội lớn để mình có thể cọ xát, trải nghiệm và nâng cao kiến thức” - Mạnh Khang cho hay.

Với Mạnh Khang, thành tích hôm nay là “trái ngọt” từ nỗ lực của bản thân cùng với sự đồng hành, truyền cảm hứng của thầy cô và gia đình. Đây chính là động lực để em tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên hành trình chinh phục tri thức.