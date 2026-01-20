Gia Lai: Diễn tập ứng phó đa thiên tai tại các trường THCS ven biển

(GLO)- Chiều 19-1, tại Trường THCS Hoài Hải (phường Hoài Nhơn Đông) đã diễn ra chương trình diễn tập ứng phó đa thiên tai trong trường học, thu hút hơn 230 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

Tại chương trình, các đại biểu, giáo viên và học sinh được xem video, nghe chuyên gia Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó đa thiên tai trong môi trường học đường. Nhà trường cũng tổ chức diễn tập các tình huống giả định ứng phó sóng thần như: kích hoạt hệ thống cảnh báo, triển khai cơ chế ứng phó, sơ tán an toàn và thực hành sơ cứu người gặp nạn. Qua đó, giáo viên và học sinh được trang bị thêm kỹ năng thực tiễn, góp phần giảm thiểu rủi ro khi thiên tai xảy ra.

Học sinh thực hành sơ cấp cứu nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: Ánh Nguyệt

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực và diễn tập ứng phó đa thiên tai cho các trường học tại các tỉnh ven biển dễ bị tổn thương, do Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD) phối hợp với UNDP, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cùng Đại sứ quán Nhật Bản triển khai.

Ngoài Trường THCS Hoài Hải, trước đó Ban tổ chức đã thực hiện diễn tập tại các trường THCS Cát Tiến (xã Cát Tiến), THCS Cát Chánh (xã Ngô Mây) và THCS Tam Quan Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc). Dịp này, mỗi trường được hỗ trợ trang thiết bị ứng phó thiên tai gồm máy tính xách tay, máy phát điện, loa cầm tay, đèn pin và phao cứu sinh.