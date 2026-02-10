Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bàn giao công trình điểm trường mầm non cho xã biên giới Ia Dom

LÊ VĂN CHÂU
(GLO)- Ngày 9-2, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phối hợp với Công ty TNHH DOL English - DOL IELTS Đình Lực tiến hành bàn giao công trình điểm trường làng Mook Trêl thuộc Trường Mầm non Hoa Pơ Lang cho xã biên giới Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Công trình điểm trường Mầm non làng Mook Trêl có tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, do Công ty TNHH DOL English - DOL IELTS Đình Lực tài trợ. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên địa phương và các đơn vị liên quan đã đóng góp hàng chục ngày công lao động, góp phần giúp công trình được hoàn thiện khang trang, bền vững.

glo-ban-giao-diem-truong-1.jpg

Các hạng mục được triển khai gồm: xây mới nhà vệ sinh khép kín; mở rộng mái che phòng học; xây dựng hàng rào kiên cố bằng bê tông và kẽm gai; sơn sửa toàn bộ phòng học. Ngoài ra, đơn vị tài trợ còn hỗ trợ mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học như tủ đựng đồ, bàn ghế, tivi.

glo-ban-giao-diem-truong-2.jpg

Điểm trường Mầm non Hoa Pơ Lang tại làng Mook Trêl có một lớp với 32 học sinh, 94% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trước khi được sửa chữa, cơ sở vật chất của điểm trường đã xuống cấp, gây nhiều khó khăn cho công tác nuôi dạy trẻ. Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng đã góp phần cải thiện điều kiện học tập, tạo môi trường giáo dục an toàn, thuận lợi cho cô và trò nơi đây.

