Việt Nam có 11 đại học lọt bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành

NHÃ UYÊN (theo Znews, VnExpress)

(GLO)- Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2026 theo nhóm ngành. Các trường của Việt Nam được xếp hạng ở 9/11 nhóm, trong đó nhóm mới là ngành Nghệ thuật và Nhân văn, với 1 đại diện là Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Các ngành còn lại gồm: Kinh doanh và Kinh tế, Khoa học máy tính, Nghiên cứu giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học sự sống, Y tế và Sức khỏe, Khoa học vật lý, Khoa học xã hội.

viet-nam-co-11-dai-hoc-lot-bang-xep-hang-the-gioi-theo-nhom-nganh.jpg
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là đơn vị duy nhất được xếp hạng trong đủ 9 nhóm ngành. Ảnh: VNU-HCM/Znews

Trong số này, lĩnh vực có nhiều trường đại học Việt Nam được xếp hạng nhất là Kỹ thuật với 9 đại diện. Trong đó, Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng xếp hạng cao nhất ở nhóm 301-400; theo sau là Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh ở nhóm 601-800.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là đơn vị duy nhất được xếp hạng trong đủ 9 nhóm ngành. Thứ hạng cao nhất ở nhóm ngành Khoa học giáo dục, Nghệ thuật và Nhân văn, hạng 601-800. Tuy nhiên, thứ hạng ở ngành Khoa học Sự sống, Y tế và Sức khỏe, Khoa học vật lý lại bị tụt giảm.

Ở lần góp mặt đầu tiên, Đại học Đà Nẵng được xếp hạng trong 6 nhóm, thành tích tốt nhất ở lĩnh vực Kinh doanh và Kinh tế và Khoa học xã hội, với hạng 801-1.000.

Được biết, THE là 1 trong 3 tổ chức xếp hạng có quy mô lớn nhất thế giới, bên cạnh QS và Shanghai Ranking.

Bảng xếp hạng theo ngành của THE đánh giá 830 đại học từ 88 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 18 chỉ số tương tự bảng xếp hạng thế giới.

Các chỉ số này được phân thành 5 nhóm tiêu chí: giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và mức độ quốc tế hóa.

Trong khi các đại học Mỹ và Anh vẫn duy trì vị thế áp đảo ở các vị trí dẫn đầu, các trường đại học tại châu Á đang bứt phá với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong số các trường đại học châu Á, 17% tăng hạng ở lĩnh vực Khoa học đời sống, 16% về Khoa học Vật lý và 19% về Khoa học máy tính.

viet-nam-co-11-dai-hoc-lot-bang-xep-hang-the-gioi-theo-nhom-nganh-2.jpg
