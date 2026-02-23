Các địa phương Đông Gia Lai tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu

(GLO)- Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, phường Bình Định, xã Tuy Phước Tây và xã Hoài Ân đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, có thành tích học tập cao.

Tối 22-2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Định tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu lần thứ I năm 2026.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo phường, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương; đại diện các hội đồng hương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Định tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu. Ảnh: UBND phường Bình Định

Tại buổi lễ, 188 học sinh, sinh viên đã được khen thưởng, gồm 8 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 50 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 119 sinh viên đạt điểm học tập loại giỏi, 11 học sinh đạt giải ba trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Mỗi em được trao giấy khen, vòng nguyệt quế và phần thưởng trị giá 1 triệu đồng.

UBND xã Tuy Phước Tây khen thưởng sinh viên tiêu biểu. Ảnh: UBND xã Tuy Phước Tây

Cũng trong ngày 22-2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Tây tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên tiêu biểu lần thứ I năm 2026.

Tại chương trình, UBND xã Tuy Phước Tây đã tuyên dương, khen thưởng 113 sinh viên tiêu biểu, ghi nhận những thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện của các em.

Trước đó, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoài Ân đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo địa phương với sinh viên Hoài Ân đạt thành tích học tập loại giỏi, xuất sắc.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoài Ân tuyên dương sinh viên giỏi, xuất sắc. Ảnh: UBND xã Hoài Ân

Tại buổi gặp mặt, ban tổ chức đã trao giấy khen và khen thưởng cho 227 sinh viên trên địa bàn xã, trong đó 11 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2025, 49 sinh viên đạt học lực xuất sắc năm học 2024-2025, 167 sinh viên đạt học lực giỏi và tốt nghiệp loại giỏi năm học 2024-2025.

Lãnh đạo các địa phương đã biểu dương nỗ lực, cố gắng của các học sinh, sinh viên trong học tập và rèn luyện. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng các em tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, đạt kết quả học tập cao, tích cực đóng góp trí tuệ, sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng phát triển.