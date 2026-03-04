Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Từ ngày 15-4, chính thức bỏ bằng tốt nghiệp THCS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (theo TNO, SGGPO, Dân Trí)

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư số 10/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4.

Theo đó, thông tư vừa ban hành có nhiều nội dung mới gồm: thay việc cấp bằng tốt nghiệp THCS bằng xác nhận hoàn thành chương trình THCS trong học bạ; giao hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp THPT; bổ sung bằng trung học nghề; bổ sung hình thức văn bằng số, chứng chỉ số; đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả văn bằng, chứng chỉ của giáo dục nghề nghiệp.

Bộ GD-ĐT cho biết, thông tư cũng thay thế toàn bộ các quy định về văn bằng, chứng chỉ trước đây được ban hành rải rác ở nhiều văn bản của Bộ GD-ĐT và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quy chế mới cũng hợp thức hóa văn bằng số và chứng chỉ số. Văn bằng số sẽ có giá trị pháp lý tương đương văn bằng giấy.

Thời hạn cấp bằng tốt nghiệp THPT (giấy) được rút ngắn từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số là 5 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

tu-ngay-15-4-chinh-thuc-bo-bang-tot-nghiep-thcs.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Bộ GD-ĐT không còn quy định mẫu văn bằng đại học, giáo dục nghề nghiệp và mẫu chứng chỉ (chỉ quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, chứng chỉ), trừ mẫu bằng tốt nghiệp THPT để bảo đảm thống nhất toàn quốc. Đồng thời, không quy định mẫu sổ gốc, phụ lục sổ gốc, sổ cấp bản sao… mà chỉ quy định nội dung chính, nhằm tăng tính tự chủ cho cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ.

Quy chế cũng bổ sung quy định giao cấp phó ký văn bằng, chứng chỉ; giao quyền ký bản sao văn bằng, chứng chỉ để giảm tải cho người đứng đầu; quy định các trường hợp đặc biệt khi cấp bản sao từ sổ gốc, cấp lại, chỉnh sửa nội dung, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ trong các tình huống như không còn sổ gốc, không còn người có thẩm quyền, hoặc khi cơ quan có thẩm quyền sáp nhập, chia tách, giải thể.

Đối với các vấn đề tồn đọng liên quan đến bằng tốt nghiệp THCS, giao Sở GD-ĐT xử lý; UBND cấp xã có trách nhiệm bàn giao sổ gốc cấp bằng và tài liệu liên quan về Sở GD-ĐT trước ngày 31-5.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

Tin tức

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương thay thế Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT. Trong đó, lần đầu tiên bổ sung khái niệm và quy định cụ thể về khung nội dung giáo dục địa phương.

Gia Lai: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm

Gia Lai: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm

Giáo dục

(GLO)- Trước những sai phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị xem xét điều chuyển công tác đối với Hiệu trưởng nhà trường nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý trách nhiệm liên quan.

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố biên giới nhằm triển khai nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.

Trường THPT số 1 Phù Cát đạt giải nhì tại Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

Trường THPT số 1 Phù Cát đạt giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

Giáo dục

(GLO)- Sáng 31-1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ trao giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”. Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) là đơn vị duy nhất của tỉnh Gia Lai được vinh danh với giải nhì.

Gia Lai: Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã làm việc với các đơn vị có liên quan để nắm tiến độ triển khai thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh.

null