Trao 13 giải tại chung kết cuộc thi FAnRoC 2025-2026 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-3, tại Trường THPT FPT Quy Nhơn đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi FPT Schools AI & Robotics Challenge (FAnRoC) năm học 2025-2026 khu vực Gia Lai.

Cuộc thi do FPT Schools tổ chức, quy tụ 42 đội đến từ các trường THCS tại Gia Lai và khu vực lân cận, đã vượt qua vòng AI cơ sở thi trên máy tính diễn ra ngày 17-1 trước đó.

Quang cảnh cuộc thi. Ảnh: Hồ Điểm

Tại cuộc thi, các đội tự lắp ráp, lập trình và tối ưu robot từ bộ kit do Ban Tổ chức tài trợ để thi đấu trực tiếp trên sân. Kết quả, 13 giải đã được trao cho các đội đạt thành tích cao.

Cụ thể, ở hạng mục mở rộng có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải triển vọng; hạng mục nội bộ gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải triển vọng.

Các đội thi nghe phổ biến thể lệ cuộc thi. Ảnh: Hồ Điểm

Các đội đạt giải nhất và nhì ở cả 2 hạng mục sẽ trở thành đại diện khu vực Gia Lai tham dự Vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào ngày 21-3 tại Hà Nội.

Song song đó, cuộc thi Hackathon dành riêng cho học sinh Trường THPT FPT Quy Nhơn có đam mê lập trình và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) cũng được tổ chức.

Các đội sử dụng GenAI để xây dựng thuật toán, viết mã và phát triển sản phẩm nhằm giải quyết bài toán trong thời gian giới hạn.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt giải nhất. Ảnh: Hồ Điểm

Cuộc thi góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, nâng cao năng lực công nghệ cho học sinh phổ thông. Thông qua cuộc thi, học sinh được tiếp cận sớm với AI và Robotics, rèn luyện tư duy logic, sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm.