Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trao 13 giải tại chung kết cuộc thi FAnRoC 2025-2026 tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM

(GLO)- Ngày 1-3, tại Trường THPT FPT Quy Nhơn đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi FPT Schools AI & Robotics Challenge (FAnRoC) năm học 2025-2026 khu vực Gia Lai.

Cuộc thi do FPT Schools tổ chức, quy tụ 42 đội đến từ các trường THCS tại Gia Lai và khu vực lân cận, đã vượt qua vòng AI cơ sở thi trên máy tính diễn ra ngày 17-1 trước đó.

chung-ket-cuoc-thi-fanroc-1.jpg
Quang cảnh cuộc thi. Ảnh: Hồ Điểm

Tại cuộc thi, các đội tự lắp ráp, lập trình và tối ưu robot từ bộ kit do Ban Tổ chức tài trợ để thi đấu trực tiếp trên sân. Kết quả, 13 giải đã được trao cho các đội đạt thành tích cao.

Cụ thể, ở hạng mục mở rộng có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải triển vọng; hạng mục nội bộ gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải triển vọng.

chung-ket-cuoc-thi-fanroc.jpg
Các đội thi nghe phổ biến thể lệ cuộc thi. Ảnh: Hồ Điểm

Các đội đạt giải nhất và nhì ở cả 2 hạng mục sẽ trở thành đại diện khu vực Gia Lai tham dự Vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào ngày 21-3 tại Hà Nội.

Song song đó, cuộc thi Hackathon dành riêng cho học sinh Trường THPT FPT Quy Nhơn có đam mê lập trình và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) cũng được tổ chức.

Các đội sử dụng GenAI để xây dựng thuật toán, viết mã và phát triển sản phẩm nhằm giải quyết bài toán trong thời gian giới hạn.

chung-ket-cuoc-thi-fanroc-3.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt giải nhất. Ảnh: Hồ Điểm

Cuộc thi góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, nâng cao năng lực công nghệ cho học sinh phổ thông. Thông qua cuộc thi, học sinh được tiếp cận sớm với AI và Robotics, rèn luyện tư duy logic, sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai tổ chức Hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Gia Lai tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025

(GLO)- Sáng 29-11, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025 với chủ đề “Phát triển kỹ năng giảng dạy STEM Robotics: Xu hướng mới, thách thức và giải pháp thực tiễn”.

Có thể bạn quan tâm

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

Giáo dục

(GLO)- Hương sắc xuân không chỉ hiện diện trong thiên nhiên, mà còn thấm đượm trong từng nếp nhà, nơi tri thức được xem là nền tảng căn cơ để đồng bào các dân tộc xây dựng tương lai, trở thành một giá trị tươi mới được gìn giữ và trao truyền.

Chú trọng tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT

Chú trọng tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT

Tuyển sinh

(GLO)- Trong bối cảnh tuyển sinh đại học, cao đẳng có nhiều thay đổi, việc đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh từ sớm cho học sinh THPT đang trở thành yêu cầu cần thiết, giúp học sinh chủ động lựa chọn ngành học và lộ trình phù hợp.

null