Chú trọng tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT

(GLO)- Trong bối cảnh tuyển sinh đại học, cao đẳng có nhiều thay đổi, việc đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh từ sớm cho học sinh THPT đang trở thành yêu cầu cần thiết, giúp học sinh chủ động lựa chọn ngành học và lộ trình phù hợp.

Giúp học sinh chủ động lựa chọn ngành

Thời gian gần đây, nhiều trường đại học, cao đẳng tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh THPT.

Điều này cho thấy sự chủ động của các trường trong công tác tư vấn tuyển sinh, đồng thời phản ánh sự quan tâm ngày càng rõ nét của học sinh đối với định hướng ngành học.

Nhiều trường đại học, cao đẳng tham gia tư vấn tuyển sinh trực tiếp cho học sinh các trường THPT. Ảnh: Hồ Điểm

Trong bối cảnh phương thức xét tuyển ngày càng đa dạng, nhiều trường điều chỉnh tổ hợp môn và yêu cầu đầu vào, việc tư vấn sớm giúp học sinh tránh tâm lý bị động, hạn chế lựa chọn ngành học dựa vào cảm tính hoặc xu hướng.

Thông qua các chương trình tư vấn, học sinh có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn về ngành nghề, từ đó chủ động xây dựng lộ trình học tập phù hợp.

Tham gia các chương trình tư vấn hướng nghiệp tại trường, em Võ Kim Tiền - học sinh lớp 12A2, Trường THPT số 3 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông) cho biết: Trước đây, em còn mơ hồ trong việc chọn ngành. Qua tư vấn trực tiếp, em hiểu rõ hơn yêu cầu ngành học và phương thức xét tuyển.

“Em đặc biệt ấn tượng với những chia sẻ về các ngành gắn với trí tuệ nhân tạo (AI) và sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về ngành học này cũng như các ngành tương tự” - em Võ Kim Tiền chia sẻ.

Việc tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh ngay từ giai đoạn này giúp học sinh nắm bắt kịp thời thông tin, xác định mục tiêu học tập, chủ động lựa chọn tổ hợp môn và xây dựng kế hoạch phù hợp cho định hướng lâu dài.

Học sinh tham gia chương trình tư vấn mùa thi tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông) vào ngày 30-1. Ảnh: Hồ Điểm

Em Trần Nhã Quyên - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông) cho hay: Dự định của em là đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01.

Theo Nhã Quyên, giai đoạn ôn tập hiện nay còn nhiều khó khăn, song việc được các trường đại học cung cấp thông tin tuyển sinh và tư vấn từ sớm giúp em định hướng rõ hơn kế hoạch học tập.

“Qua buổi tư vấn, em hiểu được yêu cầu của ngành học, những môn học và kỹ năng cần chuẩn bị, từ đó chủ động hơn trong quá trình ôn tập” - Nhã Quyên chia sẻ.

Tích cực hỗ trợ thông tin

Trong đợt tư vấn tuyển sinh trực tiếp vừa qua do Báo Thanh Niên phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức, nhiều trường đại học trong cả nước đã cung cấp thông tin cụ thể, chính thống cho học sinh THPT.

ThS. Vũ Đình Lê - Trưởng Phòng Tư vấn tuyển sinh (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) cho biết: Việc trực tiếp trao đổi tại trường THPT giúp học sinh hiểu rõ hơn về đặc thù đào tạo ngành luật, yêu cầu về tư duy, kỹ năng cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.

Qua tư vấn, nhiều học sinh đã nhận thức rõ hơn rằng lựa chọn ngành học không chỉ dựa vào điểm số mà còn cần sự phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

Cùng tham gia tư vấn trực tiếp, ông Đỗ Văn Cao - Phó Trưởng phòng Đào tạo (Trường Đại học Nha Trang) cho hay: Năm 2026, nhà trường tổ chức 3 phương thức xét tuyển với 38 ngành, 71 chương trình đào tạo; trong đó có 3 chương trình đào tạo theo đặt hàng doanh nghiệp, được hỗ trợ chi phí và cam kết tuyển dụng.

Theo ông Cao, tư vấn tuyển sinh từ sớm giúp nhà trường cung cấp đầy đủ thông tin về phương thức xét tuyển, chương trình đào tạo và triển vọng việc làm, đồng thời hỗ trợ học sinh hình dung rõ lộ trình học tập trước khi lựa chọn ngành học.

Trong khi đó, ông Huỳnh Thanh Duy - Chuyên viên Phòng Tuyển sinh (Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh) cho rằng: Trong bối cảnh học sinh tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau, việc các trường đại học trực tiếp tham gia tư vấn tại trường THPT giúp bảo đảm tính chính thống, chính xác và dễ tiếp cận.

Ở bậc phổ thông, các trường THPT tiếp tục phát huy vai trò cầu nối. Ông Đặng Tấn Anh - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông) thông tin: Nhà trường luôn quan tâm đến công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và xem đây là một phần trong quá trình giáo dục toàn diện.

Việc tạo điều kiện để các trường đại học trực tiếp đến tư vấn giúp học sinh có thêm thông tin, đồng thời giảm áp lực tâm lý khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi.

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Thành - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ) cho hay: Bên cạnh việc phối hợp tổ chức các đợt tư vấn tuyển sinh trực tiếp, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh.

Theo ông Thành, nhà trường thường xuyên tổ chức ôn tập theo từng nhóm năng lực, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp và tổ chức các đợt thi thử nhằm giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề, nâng cao kỹ năng làm bài, qua đó sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Từ thực tế các chương trình tư vấn tuyển sinh được triển khai gần đây cho thấy, việc chú trọng tư vấn từ sớm đang dần trở thành xu hướng trong giáo dục phổ thông.

Thông qua sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và nhà trường, học sinh không chỉ được cung cấp thông tin mà còn được đồng hành trong quá trình lựa chọn ngành học và chuẩn bị cho tương lai.