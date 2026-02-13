Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2026 giảm 280 chỉ tiêu

(GLO)- Theo quyết định của Bộ Công an, chỉ tiêu vào 8 học viện, trường Công an nhân dân (CAND) năm nay giảm 280 so với năm 2025.

Cụ thể, năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển; bao gồm 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường CAND và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Trong đó, Học viện An ninh nhân dân được phân bổ 400 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Bắc, phía Nam hoặc toàn quốc tùy theo ngành); Học viện Cảnh sát nhân dân 400 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Bắc); Học viện Chính trị CAND 100 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc); Trường Đại học An ninh nhân dân 220 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Nam).

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 300 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Nam); Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 200 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc); Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh 200 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc); Học viện Quốc tế 50 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc).

Ngoài ra, Bộ Công cũng phân bổ 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học gồm: 100 chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện An ninh nhân dân để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội); 50 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đào tạo ngành Y khoa tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó là 30 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội); 20 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

Được biết, phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường CAND năm nay dự kiến sẽ giữ ổn định như năm 2025.