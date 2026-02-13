Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcom to Gia Lai Emagazine Infographic

Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2026 giảm 280 chỉ tiêu

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Giáo dục Việt Nam, Báo Chính phủ)

(GLO)- Theo quyết định của Bộ Công an, chỉ tiêu vào 8 học viện, trường Công an nhân dân (CAND) năm nay giảm 280 so với năm 2025.

Cụ thể, năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển; bao gồm 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường CAND và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

tuyen-sinh-vao-cac-truong-cong-an-nhan-dan-nam-2026-giam-280-chi-tieu-2931.jpg
Năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Trong đó, Học viện An ninh nhân dân được phân bổ 400 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Bắc, phía Nam hoặc toàn quốc tùy theo ngành); Học viện Cảnh sát nhân dân 400 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Bắc); Học viện Chính trị CAND 100 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc); Trường Đại học An ninh nhân dân 220 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Nam).

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 300 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Nam); Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 200 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc); Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh 200 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc); Học viện Quốc tế 50 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc).

Ngoài ra, Bộ Công cũng phân bổ 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học gồm: 100 chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện An ninh nhân dân để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội); 50 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đào tạo ngành Y khoa tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó là 30 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội); 20 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

Được biết, phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường CAND năm nay dự kiến sẽ giữ ổn định như năm 2025.

Dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học: Học sinh phải chủ động thích ứng

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa tiến hành lấy ý kiến rộng rãi từ các trường đại học về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm 2026, trong đó nổi bật là đề xuất giảm vai trò của xét học bạ. Ðiều này tác động không nhỏ đến kế hoạch học tập, chuẩn bị của học sinh, nhất là khối trung học phổ thông.

Nhiều trường CĐ tuyển sinh xuyên lễ Quốc khánh 2.9, ngành 'hot' hết chỉ tiêu

Mùa tuyển sinh năm 2025 đang trong giai đoạn cao điểm. Trong dịp lễ Quốc khánh 2.9, nhiều trường CĐ tại TP.HCM vẫn bố trí lực lượng trực, làm việc xuyên lễ để tư vấn và tiếp nhận hồ sơ cho thí sinh. Hiện những ngành được nhiều thí sinh quan tâm đã hết hoặc sắp hết chỉ tiêu tại các trường.

Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai: Điểm chuẩn trúng tuyển từ 22,02-25,14

(GLO)- Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh vừa công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2025. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 4 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 22,02-25,14.

Lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025

Từ ngày 29/7 đến 17 giờ ngày 5/8 là thời gian quy định để các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 nộp lệ phí xét tuyển. Thời gian nộp lệ phí xét tuyển được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân chia theo các tỉnh, thành phố để bảo đảm thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải.

