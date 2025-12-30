Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận 32 sinh viên Lào theo học chương trình dự bị tiếng Việt

TRẦN DUNG
(GLO)- Ngày 30-12, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức tiếp nhận 32 sinh viên đến từ 4 tỉnh Nam Lào gồm Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan theo học chương trình dự bị tiếng Việt.

Năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai chính thức tiếp nhận 32 sinh viên Lào theo học chương trình dự bị tiếng Việt.

Đây là bước tiếp nối truyền thống hơn 20 năm hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Quy Nhơn và các tỉnh Nam Lào, góp phần tăng cường giao lưu văn hoá, thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; đồng thời, mở ra cơ hội học tập và phát triển cho thế hệ trẻ Lào tại Việt Nam.

c6934a130ddf8281dbce.jpg
Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận sinh viên Lào theo học chương trình dự bị tiếng Việt tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Trần Dung

Trong tháng 12-2025, Trường Đại học Quy Nhơn đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ ứng tuyển của sinh viên đến từ 4 tỉnh Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan. Hội đồng xét tuyển của nhà trường đã thông qua hồ sơ, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục bảo lãnh, gửi kết quả cho Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Nam Lào. Đồng thời, nhà trường cũng đã thông báo kế hoạch học tập cho sinh viên Lào.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành 1 năm học dự bị tiếng Việt tại Trường Đại học Quy Nhơn, trong tổng số 32 sinh viên Lào sẽ có 20 em tiếp tục theo học chương trình đào tạo trình độ đại học tại trường, 12 em còn lại sẽ theo học các chương trình nghề tại Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai.

truong-dai-hoc-quy-nhon-tiep-nhan-32-sinh-vien-lao-theo-hoc-chuong-trinh-du-bi-tieng-viet.jpg
Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức tiếp nhận 32 sinh viên đến từ 4 tỉnh Nam Lào. Ảnh: Trần Dung

Từ năm học 2002-2003 đến nay, Trường Đại học Quy Nhơn đã cấp chứng chỉ tiếng Việt cho hơn 1.000 sinh viên; cấp bằng đại học cho trên 500 sinh viên và bằng thạc sĩ cho hơn 30 sinh viên Lào.

Hiện nay, nhà trường tiếp tục đào tạo các chương trình đại học và sau đại học cho sinh viên Lào.

