Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.

Những “Đôi bạn cùng tiến”

Mô hình “Đôi bạn cùng tiến” là điểm nhấn của Chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, được Trường Đại học Quy Nhơn triển khai theo hình thức ghép cặp 1-1 giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào.

Năm 2025, toàn trường có 27 đôi bạn, trong đó 20 cặp tiến bộ rõ rệt về học tập và rèn luyện. Từ kết quả đánh giá toàn diện, nhà trường đã xét khen thưởng 8 “Đôi bạn cùng tiến” tiêu biểu ở các khoa có sinh viên Lào theo học.

Không chỉ cùng nhau học nhóm, ôn tập trước các đợt kiểm tra, các đôi bạn còn hỗ trợ luyện tiếng Việt, tiếng Lào, rèn kỹ năng mềm và trao đổi văn hóa thường xuyên qua các hoạt động tại lớp và trong đời sống hằng ngày.

Là một trong số 8 “Đôi bạn cùng tiến” được tuyên dương, Lê Đức Hoàng (lớp Văn học K47) và Soysavanh Keokhamdy (lớp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K48) để lại nhiều ấn tượng.

Hoàng từng tham gia giảng dạy hỗ trợ sinh viên Lào tại CLB Tiếng Việt. Thấy Soysavanh chăm chỉ và chủ động, Hoàng thường trò chuyện và giải thích thêm nếu cậu bạn khóa dưới có thắc mắc về tiếng Việt. Từ đó, cả hai thân thiết hơn.

Việc Hoàng đặt biệt danh “Xoài” cho Soysavanh và việc cậu bạn người Lào tỏ ra rất thích thú với tên gọi này cho thấy sự gần gũi giữa họ.

Soysavanh (trái) cùng Hoàng là 1 trong số 8 “Đôi bạn cùng tiến” trong năm 2025 được tuyên dương. Ảnh: NVCC

Soysavanh chia sẻ: “Anh Hoàng vừa giảng tiếng Việt dễ hiểu, làm MC vừa khéo léo, lại luôn tận tâm, thân thiện với chúng tôi. Nhờ anh hướng dẫn, tôi tự tin hơn trong học tiếng Việt và giao tiếp hằng ngày. Tôi thật sự biết ơn vì anh đã đồng hành và giúp tôi ngày càng tiến bộ”.

Một đôi bạn khác là Trương Quang Tấn và Khamtay Kongmanh (lớp Công nghệ thông tin K45B). Khamtay là 1 trong 4 sinh viên Lào của lớp. Ban đầu, họ cùng làm việc nhóm, về sau, cả hai cùng chọn chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo nên gắn bó và hỗ trợ nhau thường xuyên. Ngoài ra, Tấn vốn là sinh viên giỏi 3 năm liền nên luôn tự tin, hướng dẫn thêm cho Khamtay mỗi khi cậu bạn gặp khó.

“Khó nhất với các bạn Lào là tiếng Việt, vì vậy tôi cố gắng dùng từ ngữ dễ hiểu nhất và giải thích theo từng bước. Khamtay tiếp thu nhanh nên hầu như chỉ cần gợi mở là bạn ấy nắm được vấn đề. Hơn nữa, chúng tôi học cùng chuyên ngành, cùng là con trai nên cũng dễ chia sẻ hơn”-Tấn bật mí.

Tấn (trái) tận tình hướng dẫn thêm cho Khamtay ngoài giờ học. Ảnh: D.L

Về phần mình, Khamtay kể: “Tấn kiên nhẫn lắm! Không chỉ giúp tôi nắm vững phần lý thuyết mà bạn còn hay tìm các clip liên quan đến chuyên ngành để gửi tôi xem thêm. Nhờ bạn, tôi hòa nhập tốt hơn với lớp và tự tin hơn khi làm việc nhóm”.

Đồng hành, mở rộng kết nối

Song song với mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều hoạt động dành cho sinh viên Lào theo kế hoạch của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào.

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn tham quan Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Năm 2025, sinh viên Lào đã tham quan Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo Quy Nhơn, Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, giúp các em hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương.

Nhà trường còn tổ chức chương trình “Vui đón Tết cổ truyền Bunpimay”; cử sinh viên tham gia vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho người nước ngoài khu vực miền Trung; phối hợp Tỉnh đoàn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Quy Nhơn tham gia “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; cử sinh viên Lào tham gia Chiến dịch tình nguyện hè tại xã An Toàn…

Sinh viên Lào tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại xã An Toàn. Ảnh: Tỉnh đoàn

Gần nhất, nhiều sinh viên Lào cũng chủ động tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc.

Đây là những hoạt động gắn kết ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của sinh viên Lào đối với cộng đồng nơi mình đang học tập.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, trường cũng tạo điều kiện cho sinh viên 2 nước giao lưu, học hỏi.

Nổi bật là Câu lạc bộ Tiếng Việt (thuộc Hội Sinh viên trường). Với khoảng 40 thành viên thường xuyên (trong đó 10 sinh viên Lào), Câu lạc bộ tổ chức dạy tiếng Việt từ tháng 2 đến tháng 9 hằng năm, bởi đây là giai đoạn sinh viên Lào mới nhập học. Các hoạt động giao lưu bóng đá định kỳ mỗi tháng 2 lần, gặp gỡ, giao lưu... cũng thu hút đông đảo sinh viên 2 nước tham gia.

Câu lạc bộ Tiếng Việt là “mái nhà chung" của sinh viên 2 nước Việt-Lào. Ảnh: D.L

Bạn Đặng Ngô Cẩm Tú-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Việt-cho biết: “Khi dạy tiếng Việt, chúng tôi kết hợp với các hoạt động giao lưu văn hóa để giúp bạn Lào hiểu thêm về phong tục, ẩm thực, trang phục Việt Nam.

Hiện câu lạc bộ đang tổ chức cuộc thi sáng tạo clip “Khon Lào yêu Việt” như một cách để các bạn bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của mình về Việt Nam”.

Gian hàng của Câu lạc bộ Tiếng Việt và các sinh viên Lào tại chương trình Chào đón tân sinh viên khóa 48. Ảnh: ĐVCC

Việc triển khai đa dạng các hoạt động trên nhiều khía cạnh đều hướng đến mục tiêu chung là giúp sinh viên Lào có môi trường phát triển toàn diện.

ThS. Cao Kỳ Nam-Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên và Hỗ trợ doanh nghiệp-cho biết: “Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Ươm mầm hữu nghị” đã tạo nên sự đồng hành giữa sinh viên 2 nước. Quan trọng hơn là các bạn cảm thấy mình là một phần của cộng đồng sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn”.