Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Hơi thở Gen Z

Hành trang Tips học tập

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.

Những “Đôi bạn cùng tiến”

Mô hình “Đôi bạn cùng tiến” là điểm nhấn của Chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, được Trường Đại học Quy Nhơn triển khai theo hình thức ghép cặp 1-1 giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào.

Năm 2025, toàn trường có 27 đôi bạn, trong đó 20 cặp tiến bộ rõ rệt về học tập và rèn luyện. Từ kết quả đánh giá toàn diện, nhà trường đã xét khen thưởng 8 “Đôi bạn cùng tiến” tiêu biểu ở các khoa có sinh viên Lào theo học.

Không chỉ cùng nhau học nhóm, ôn tập trước các đợt kiểm tra, các đôi bạn còn hỗ trợ luyện tiếng Việt, tiếng Lào, rèn kỹ năng mềm và trao đổi văn hóa thường xuyên qua các hoạt động tại lớp và trong đời sống hằng ngày.

Là một trong số 8 “Đôi bạn cùng tiến” được tuyên dương, Lê Đức Hoàng (lớp Văn học K47) và Soysavanh Keokhamdy (lớp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K48) để lại nhiều ấn tượng.

Hoàng từng tham gia giảng dạy hỗ trợ sinh viên Lào tại CLB Tiếng Việt. Thấy Soysavanh chăm chỉ và chủ động, Hoàng thường trò chuyện và giải thích thêm nếu cậu bạn khóa dưới có thắc mắc về tiếng Việt. Từ đó, cả hai thân thiết hơn.

Việc Hoàng đặt biệt danh “Xoài” cho Soysavanh và việc cậu bạn người Lào tỏ ra rất thích thú với tên gọi này cho thấy sự gần gũi giữa họ.

uom-mam-huu-nghi-viet-lao-3.jpg
Soysavanh (trái) cùng Hoàng là 1 trong số 8 “Đôi bạn cùng tiến” trong năm 2025 được tuyên dương. Ảnh: NVCC

Soysavanh chia sẻ: “Anh Hoàng vừa giảng tiếng Việt dễ hiểu, làm MC vừa khéo léo, lại luôn tận tâm, thân thiện với chúng tôi. Nhờ anh hướng dẫn, tôi tự tin hơn trong học tiếng Việt và giao tiếp hằng ngày. Tôi thật sự biết ơn vì anh đã đồng hành và giúp tôi ngày càng tiến bộ”.

Một đôi bạn khác là Trương Quang Tấn và Khamtay Kongmanh (lớp Công nghệ thông tin K45B). Khamtay là 1 trong 4 sinh viên Lào của lớp. Ban đầu, họ cùng làm việc nhóm, về sau, cả hai cùng chọn chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo nên gắn bó và hỗ trợ nhau thường xuyên. Ngoài ra, Tấn vốn là sinh viên giỏi 3 năm liền nên luôn tự tin, hướng dẫn thêm cho Khamtay mỗi khi cậu bạn gặp khó.

“Khó nhất với các bạn Lào là tiếng Việt, vì vậy tôi cố gắng dùng từ ngữ dễ hiểu nhất và giải thích theo từng bước. Khamtay tiếp thu nhanh nên hầu như chỉ cần gợi mở là bạn ấy nắm được vấn đề. Hơn nữa, chúng tôi học cùng chuyên ngành, cùng là con trai nên cũng dễ chia sẻ hơn”-Tấn bật mí.

uom-mam-huu-nghi-viet-lao-1.jpg
Tấn (trái) tận tình hướng dẫn thêm cho Khamtay ngoài giờ học. Ảnh: D.L

Về phần mình, Khamtay kể: “Tấn kiên nhẫn lắm! Không chỉ giúp tôi nắm vững phần lý thuyết mà bạn còn hay tìm các clip liên quan đến chuyên ngành để gửi tôi xem thêm. Nhờ bạn, tôi hòa nhập tốt hơn với lớp và tự tin hơn khi làm việc nhóm”.

Đồng hành, mở rộng kết nối

Song song với mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều hoạt động dành cho sinh viên Lào theo kế hoạch của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào.

uom-mam-huu-nghi-viet-lao-2.jpg
Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn tham quan Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Năm 2025, sinh viên Lào đã tham quan Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo Quy Nhơn, Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, giúp các em hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương.

Nhà trường còn tổ chức chương trình “Vui đón Tết cổ truyền Bunpimay”; cử sinh viên tham gia vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho người nước ngoài khu vực miền Trung; phối hợp Tỉnh đoàn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Quy Nhơn tham gia “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; cử sinh viên Lào tham gia Chiến dịch tình nguyện hè tại xã An Toàn…

phong-van-pho-bi-thu-ve-chien-dich-thanh-nien-tinh-nguyen-he-11.jpg
Sinh viên Lào tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại xã An Toàn. Ảnh: Tỉnh đoàn

Gần nhất, nhiều sinh viên Lào cũng chủ động tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc.

Đây là những hoạt động gắn kết ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của sinh viên Lào đối với cộng đồng nơi mình đang học tập.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, trường cũng tạo điều kiện cho sinh viên 2 nước giao lưu, học hỏi.

Nổi bật là Câu lạc bộ Tiếng Việt (thuộc Hội Sinh viên trường). Với khoảng 40 thành viên thường xuyên (trong đó 10 sinh viên Lào), Câu lạc bộ tổ chức dạy tiếng Việt từ tháng 2 đến tháng 9 hằng năm, bởi đây là giai đoạn sinh viên Lào mới nhập học. Các hoạt động giao lưu bóng đá định kỳ mỗi tháng 2 lần, gặp gỡ, giao lưu... cũng thu hút đông đảo sinh viên 2 nước tham gia.

z6821218138507-69d51a3df21cb32415e0c609f16535fb.jpg
Câu lạc bộ Tiếng Việt là “mái nhà chung" của sinh viên 2 nước Việt-Lào. Ảnh: D.L

Bạn Đặng Ngô Cẩm Tú-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Việt-cho biết: “Khi dạy tiếng Việt, chúng tôi kết hợp với các hoạt động giao lưu văn hóa để giúp bạn Lào hiểu thêm về phong tục, ẩm thực, trang phục Việt Nam.

Hiện câu lạc bộ đang tổ chức cuộc thi sáng tạo clip “Khon Lào yêu Việt” như một cách để các bạn bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của mình về Việt Nam”.

uom-mam-huu-nghi-viet-lao-4.jpg
Gian hàng của Câu lạc bộ Tiếng Việt và các sinh viên Lào tại chương trình Chào đón tân sinh viên khóa 48. Ảnh: ĐVCC

Việc triển khai đa dạng các hoạt động trên nhiều khía cạnh đều hướng đến mục tiêu chung là giúp sinh viên Lào có môi trường phát triển toàn diện.

ThS. Cao Kỳ Nam-Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên và Hỗ trợ doanh nghiệp-cho biết: “Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Ươm mầm hữu nghị” đã tạo nên sự đồng hành giữa sinh viên 2 nước. Quan trọng hơn là các bạn cảm thấy mình là một phần của cộng đồng sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phạm Dương Thủy Tiên đạt giải xuất sắc tại Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Em vẽ sắc màu quê hương” năm 2025.

Nữ sinh Gia Lai tỏa sáng tại cuộc thi vẽ tranh toàn quốc

Hơi thở Gen Z

(GLO)- Với tình yêu hội họa và tinh thần sáng tạo không ngừng, Phạm Dương Thủy Tiên (lớp 9.7, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã đạt giải xuất sắc tại Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Em vẽ sắc màu quê hương” năm 2025, do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức vào tháng 9 vừa qua.

Nam sinh Gia Lai chinh phục ngôi vị thủ khoa với điểm số ấn tượng

Những nam sinh Gia Lai chinh phục ngôi vị thủ khoa với điểm số ấn tượng

Tips học tập

(GLO)- Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) vừa chào đón những gương mặt thủ khoa nổi bật. Trong số đó có 2 nam sinh đến từ Gia Lai là Lê Huỳnh Tấn Vũ (thủ khoa ngành Công nghệ thông tin) và Nguyễn Hữu Nhân (thủ khoa ngành Trí tuệ nhân tạo) với điểm số trúng tuyển rất ấn tượng.

Khải Hòa (thứ 2 từ trái sang) giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế TIMO năm 2025. Ảnh: NVCC

Cậu bé 12 tuổi Nguyễn Khải Hòa và "cú đúp vàng" Toán học

Tips học tập

(GLO)- Mới 12 tuổi, Nguyễn Khải Hòa-học sinh lớp 6A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã khẳng định niềm đam mê Toán học bằng “cú đúp vàng” vừa đạt được tại các cuộc thi quốc tế. Không chỉ thế, em còn được nhiều người yêu mến bởi sự gương mẫu và tấm lòng nhân ái.

Trang bị kỹ năng sống giúp trẻ tự tin xử lý những tình huống bất ngờ

Trang bị kỹ năng sống giúp trẻ tự tin xử lý những tình huống bất ngờ

Trạm thông tin

(GLO)- Ngoài kiến thức sách vở trên lớp, trẻ em cần được trang bị kỹ năng cần thiết để biết cách xử trí khi gặp rủi ro như bạo lực học đường, đuối nước, tai nạn... Tham gia các lớp kỹ năng giúp các em có trải nghiệm thực tế, thêm tự tin, chủ động trước những tình huống bất ngờ.

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Hơi thở Gen Z

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Vinh quang Lê Kiến Thành

Vinh quang Lê Kiến Thành

Tips học tập

(GLO)- Tại TP. Sucre (Bolivia), Lê Kiến Thành (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn) đã xuất sắc giành Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế 2025 (IOI 2025). Đây là thành quả của đam mê, nỗ lực và niềm tự hào quê hương.

Cô gái trẻ và hành trình lan tỏa việc tử tế

Cô gái trẻ và hành trình lan tỏa việc tử tế

Hơi thở Gen Z

(GLO)- Trong rất nhiều chuyến xe hoạt động thiện nguyện vượt núi, băng rừng đến với bà con vùng sâu, vùng xa trên cao nguyên Gia Lai, Ðỗ Thị Minh Thư là gương mặt quen thuộc. Ở tuổi 23, chị đã ghi dấu bằng sự bền bỉ và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, thể hiện tinh thần sẻ chia của thế hệ gen Z.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Chuyển động trẻ

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

Bạn trẻ xuống đường làm thêm ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Bạn trẻ xuống đường làm thêm ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Hơi thở Gen Z

Có mặt trên tuyến phố Điện Biên Phủ từ 12 giờ trưa ngày 21/8, Hoàng Đình Tuyển là một trong những bạn trẻ tranh thủ cơ hội kiếm thêm từ việc bán các sản phẩm, sticker cờ đỏ sao vàng... cho người dân, du khách hướng về khu vực Ba Đình theo dõi tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành.

Giới trẻ chọn lọc tin tức trong “vũ trụ thông tin” đa nền tảng

Giới trẻ chọn lọc tin tức trong “vũ trụ thông tin” đa nền tảng

Chuyển động trẻ

(GLO)-Trong thời đại số, giới trẻ Gia Lai không chỉ tiếp nhận thông tin từ những bản tin giờ vàng trên tivi hay trang báo giấy; thay vào đó, họ đã biết chọn lọc tin tức giữa một “vũ trụ thông tin” đa nền tảng như video TikTok, bản tin online, podcast hay các nội dung ngắn gọn trên Facebook, YouTube.

Điểm "Cắt tóc 0 đồng" tại khu vực công viên Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: R'Ô HOK

Ấm lòng điểm cắt tóc 0 đồng ở phố núi Gia Lai

Hơi thở Gen Z

(GLO)- Suốt 3 năm qua, người dân phố núi Gia Lai đã quen thuộc với điểm "Cắt tóc 0 đồng" tại khu vực Công viên Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú. Đây là hoạt động do anh Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tiệm cắt tóc LV Barber shop (số 206 Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức và duy trì đều đặn.

Gia Lai: Trao phần thưởng cho thủ khoa tốt nghiệp THPT của tỉnh tại Tuy Phước Đông

Gia Lai: Trao phần thưởng cho thủ khoa tốt nghiệp THPT của tỉnh tại Tuy Phước Đông

Tin tức

(GLO)- Sáng 20-7, Đoàn xã Tuy Phước Đông phối hợp cùng Đoàn Trường THPT Nguyễn Diêu và đại diện Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Sơn đã đến thăm, chúc mừng và trao phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cho em Phạm Ngọc Nhã Uyên-thủ khoa cấp tỉnh khối D01 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Dựa vào khả năng và tính cách, nhiều thí sinh chủ động đăng ký vào các ngành học mới nổi, có tính ứng dụng cao và bắt nhịp xu hướng công nghệ hiện đại. Ảnh: Trần Dung

Xu hướng chọn ngành học: Từ truyền thống đến bắt nhịp xu hướng hiện đại

Hành trang

(GLO)- Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc lựa chọn ngành học chính là dấu mốc quan trọng đối với các bạn học sinh. Bên cạnh các ngành truyền thống vốn được xem là ổn định, nhiều thí sinh bắt đầu quan tâm đến những ngành mới, có tính ứng dụng cao và bắt nhịp xu hướng công nghệ hiện đại.