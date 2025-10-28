Halloween ngập tràn tiếng cười, sắc màu tuổi thơ

Báo Gia Lai điện tử

(GLO)-Từ chiều đến tối 26-10, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Những chiếc mặt nạ, trò chơi Halloween, dạ hội hóa trang và tiệc buffet, văn nghệ nối tiếp nhau, mang đến cho các em nhỏ một ngày hội tràn ngập niềm vui, vừa đầy sắc màu tuổi thơ.

Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã ngập tràn sắc màu lễ hội với những quả bí ngô, bộ xương trắng bạc, những dây ruy-băng cam đen cùng góc “check-in ma quái”. Đây là nơi 36 bạn nhỏ từ 5-15 tuổi trải qua một ngày hội đầy niềm vui, trải nghiệm thú vị.

Mở đầu là hoạt động tô màu và trang trí mặt nạ. Trung tâm chuẩn bị sẵn các mẫu mặt nạ trắng, cọ, màu vẽ, giúp các em thoải mái sáng tạo. Có bạn tỉ mỉ tô hình bí ngô, bạn khác vẽ gương mặt ma cà rồng hay chú hề, mỗi chiếc mặt nạ đều mang dấu ấn riêng.

Từng nét vẽ, từng mảng màu không chỉ thể hiện trí tưởng tượng phong phú mà còn cho thấy sự say mê, tỉ mỉ của các em.

halloween-ngap-tran-tieng-cuoi-2.jpg
Trẻ hào hứng khoe những chiếc mặt nạ được tô vẽ cẩn thận. Ảnh: D.L

Ngay sau đó, phần team building khiến bầu không khí thêm sôi động. Dưới sự hướng dẫn của các anh chị phụ trách, các đội thi hào hứng vượt qua loạt thử thách. Tiếng reo hò cổ vũ vang dội khắp sân, khuôn mặt em nào cũng ánh lên niềm vui và sự tự tin khi cùng đồng đội chinh phục trò chơi.

Anh Cao Bảo Huy-người điều phối chính của chương trình-cho biết: “Halloween năm nay, chúng tôi muốn tạo cho các em không chỉ niềm vui mà còn là cơ hội rèn kỹ năng. Từng trò chơi được thiết kế để khuyến khích các em tự tin, giao tiếp, hợp tác và sáng tạo. Điều quan trọng là các em cảm thấy vui dù cha mẹ không kề bên”.

Khi màn đêm buông xuống, khu vực sân khấu bừng sáng với ánh đèn cam, đen nổi bật, tiếng nhạc sôi động mở màn cho phần dạ hội hóa trang được mong chờ nhất.

Từ khoảng 18 giờ, các phụ huynh cũng lần lượt có mặt, háo hức chờ đón khoảnh khắc con mình bước lên sân khấu.

halloween-ngap-tran-tieng-cuoi-5.jpg
Phụ huynh tranh thủ "check-in" cho con trẻ trước đêm dạ hội hóa trang. Ảnh: D.L

Trong tiếng nhạc sôi động, những “phù thủy nhí”, “ma cà rồng”, “búp bê”, “siêu anh hùng”... lần lượt trình diễn. Mỗi em mang đến một hình ảnh riêng: có em mạnh mẽ, có em nhí nhảnh, có em hóa thân ngộ nghĩnh khiến khán giả thích thú.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhi (SN 1995, phường An Nhơn Tây) cùng gia đình hàng xóm dẫn 5 đứa trẻ cùng tham gia.

“Tôi biết Trung tâm tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa nên muốn cho các con trải nghiệm. Nhìn các bé hóa trang, cười nói vui vẻ, làm quen bạn mới, tôi thấy chương trình hôm nay thực sự sôi nổi, đúng tinh thần lễ hội dành cho trẻ”-chị Nhi chia sẻ.

halloween-ngap-tran-tieng-cuoi-4.jpg
Chị Nhi cẩn thận hóa trang cho cậu con trai Triệu Minh Khôi (SN 2019). Ảnh: D.L

Trong số các thí sinh nhí, em Nguyễn Đức Đại Dương (SN 2013, phường Quy Nhơn) nổi bật với bộ trang phục ma cà rồng tự chọn và chiếc mặt nạ do chính em tô vẽ. Lần đầu tham gia chương trình Halloween, Dương rủ 6 người bạn cùng đi.

Dương cười rạng rỡ: “Em thích nhất là được tự tô mặt nạ vì cảm giác giống như mình sáng tạo ra một nhân vật. Em càng vui hơn khi cùng bạn bè tham gia, có kỷ niệm đẹp với nhau và lại quen thêm nhiều người bạn mới!”

halloween-ngap-tran-tieng-cuoi-6.jpg
Ba “cô phù thủy nhí” đáng yêu tranh thủ check-in tại chương trình. Ảnh: D.L

Kết thúc phần trình diễn, các bé cùng phụ huynh cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ và buffet. Những bàn tiệc được bày biện bắt mắt với bánh “ngón tay phù thủy”, "thạch ma", nước ép “máu ma cà rồng”... khiến các bạn nhỏ thích thú.

Nhiều em vừa ăn, vừa tranh thủ khoe chiếc mặt nạ của mình với bạn bè. Ăn xong lại chơi trò “Cho kẹo hay bị ghẹo” với các anh chị điều phối viên… tạo nên không khí vui tươi, tràn đầy tiếng cười.

Từ những gam màu rực rỡ của buổi chiều đến ánh đèn lung linh của đêm hội, chương trình Halloween do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức đã mang lại cho các em nhỏ một ngày chủ nhật trọn vẹn, nơi tiếng cười, niềm vui và sự sáng tạo cùng hòa chung trong không khí lễ hội trẻ trung, sôi động.

halloween-ngap-tran-tieng-cuoi-9.jpg
Trẻ thích thú với những món ăn ngộ nghĩnh tại chương trình. Ảnh: D.L
