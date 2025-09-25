Những nam sinh Gia Lai chinh phục ngôi vị thủ khoa với điểm số ấn tượng

(GLO)- Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) vừa chào đón những gương mặt thủ khoa nổi bật. Trong số đó có 2 nam sinh đến từ Gia Lai là Lê Huỳnh Tấn Vũ (thủ khoa ngành Công nghệ thông tin) và Nguyễn Hữu Nhân (thủ khoa ngành Trí tuệ nhân tạo) với điểm số trúng tuyển rất ấn tượng.

Điểm trúng tuyển gần tuyệt đối 99,99/100

Với số điểm ấn tượng 99,99/100 và IELTS 8.0, em Lê Huỳnh Tấn Vũ-Học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (phường Diên Hồng) xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Công nghệ thông tin, chương trình liên kết cử nhân quốc tế của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Phát biểu tại lễ chào đón tân sinh viên khóa 2025 của Trường Đại học Bách khoa, Lê Huỳnh Tấn Vũ bày tỏ quyết tâm khi là thế hệ sinh viên khởi đầu cho mô hình đào tạo xuyên quốc gia tiên tiến-chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế với Đại học Công nghệ Sydney (UTS).

Em Lê Huỳnh Tấn Vũ-thủ khoa ngành Công nghệ thông tin (Trường Đại học Bách khoa) phát biểu tại lễ chào đón tân sinh viên khóa 2025. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về hành trình của mình, Vũ cho biết: “Từ khi mới 7 tuổi, em đã rất mê máy tính và tò mò về cách nó hoạt động. Niềm đam mê ấy đã theo em suốt những năm học trên ghế nhà trường, em luôn ước mơ trở thành sinh viên ngành Công nghệ thông tin”.

Tuy nhiên, con đường đến với ước mơ của Vũ cũng không hề dễ dàng khi em phải đối mặt với kỳ thi IELTS và SAT. Bởi lẽ, ngành Công nghệ thông tin chương trình liên kết cử nhân quốc tế của Trường Đại học Bách khoa tuyển sinh chuẩn tiếng Anh đầu vào từ IELTS 6.5 đến TOEFL iBT 79 hoặc các chứng chỉ tương đương; yêu cầu thí sinh phải có nền tảng học thuật tốt và ngoại ngữ vững vàng.

Biến áp lực thành động lực, Vũ đã nỗ lực học và trau dồi tiếng Anh. Bí quyết của Vũ là dành nhiều thời gian để làm bài tập và ôn bài ở trường; còn buổi tối có thời gian thư giãn, tìm hiểu thêm các bài tham khảo.

“Để đạt được điểm đầu vào cao nhất, bản thân phải tập trung vào điểm SAT và IELTS. Kết quả, em đạt IELTS 8.0 và SAT 1510/1600”-Vũ chia sẻ.

Với mong muốn vừa có trải nghiệm quốc tế, vừa có thể học tập và sinh sống tại Việt Nam, Vũ đã chọn chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Bách khoa và Đại học Công nghệ Sydney (UTS).

“Ngành Công nghệ thông tin, chương trình liên kết cử nhân quốc tế của Trường Đại học Bách khoa tạo dấu ấn mạnh mẽ với em nhờ tính mới mẻ, chất lượng đào tạo và cơ hội hội nhập. Hy vọng trong tương lai em sẽ tham gia vào đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên của cách mạng công nghiệp 4.0”-Vũ bày tỏ.

Ông Đàm Văn Ngọc-Hiệu trưởng Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai-thông tin: Với nỗ lực, cố gắng vượt bậc, nhiều năm liền, Vũ là học sinh xuất sắc, có ý thức tự học để đạt được thành tích cao nhất. Việc em trở thành thủ khoa ngành Công nghệ thông tin chương trình liên kết cử nhân quốc tế của Trường Đại học Bách khoa là niềm tự hào của nhà trường.

Thủ khoa ngành Trí tuệ nhân tạo từ đam mê

Vị trí thủ khoa ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) thuộc về em Nguyễn Hữu Nhân-Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) với 98,91/100 điểm và IELTS 7.0.

Với 98,91/100 điểm và IELTS 7.0, em Nguyễn Hữu Nhân trở thành thủ khoa ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Bách khoa. Ảnh: NVCC

Nói về đam mê với ngành Trí tuệ nhân tạo, Nhân cho hay: “Hồi nhỏ, em thích những nhân vật như mèo máy Doraemon, robot trong phim "Transformer" hay những trợ lý ảo trong các bộ phim fantasy. Những nhân vật đó đã cho em hứng thú với các ngành liên quan đến công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng. Lớn lên, em đã nhận ra tiềm năng khổng lồ của ngành trí tuệ nhân tạo”.

Với thế mạnh về Toán học, Vật lý và tiếng Anh, Nhân xác định sẽ theo học các ngành công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Để nắm chắc kiến thức, Nhân cho rằng phải hiểu về bản chất cũng như nắm chắc về cơ chế lý thuyết môn học chứ không nên dừng lại ở các công thức và bài tập máy móc. Đặc biệt, môn tiếng Anh phải có cách học hợp lý, nhất là học thông qua những video thực tế, những bài hát hoặc là những bài báo tiếng Anh.

“Học tập có kỷ luật, theo đuổi các phương pháp học đúng đắn và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn-đó là bí quyết để em đạt được điểm số 98,91/100 điểm, IELTS 7.0”-Nhân chia sẻ.

Khi biết mình là thủ khoa ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Bách khoa, Nhân tự nhủ đây chính là cột mốc quan trọng và là bước đệm cho chặng đường phía trước của mình.

Nhân tâm sự: “Em cảm thấy vinh dự và biết ơn. Đây không chỉ là thành quả của cá nhân em mà còn là kết quả từ sự hỗ trợ, đồng hành, tiếp sức của gia đình và thầy cô Trường THPT chuyên Hùng Vương. Mặt khác, đây cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng, học hỏi và không ngừng phát triển. Hành trình phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách. Chính vì vậy, em đã trang bị cho mình tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và ý chí bền bỉ, sẵn sàng chinh phục đam mê”.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương Lê Thị Thu nhận xét: “Nguyễn Hữu Nhân là học sinh có thành tích xuất sắc trong suốt 12 năm học. Nhân cũng là thủ khoa chuyên Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường; đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm học 2024-2025; thành viên đội tuyển học sinh giỏi Toán quốc gia của tỉnh nhiều năm liền. Thủ khoa ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Bách khoa chính là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng không ngừng của em”.

Trường Đại học Bách khoa khen thưởng Lê Huỳnh Tấn Vũ (thứ hai từ trái qua) và Nguyễn Hữu Nhân. Ảnh: NVCC