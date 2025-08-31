APC Gia Lai: Hơn 10 năm kiến tạo tương lai toàn cầu cho học sinh

Với hơn một thập kỷ phát triển, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai) trở thành đơn vị giáo dục tiên phong tại khu vực, kết hợp hài hòa giữa tinh hoa giáo dục quốc tế và thực tiễn Việt Nam, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, hiện đại, toàn diện và hội nhập.

Chương trình giáo dục hiện đại - Hội nhập toàn cầu

Ngay từ khi thành lập, APC Gia Lai đã định hướng mô hình giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tư duy phản biện, sáng tạo và khả năng tự học. Nhà trường hợp tác với các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Singapore để đào tạo đội ngũ giáo viên theo chuẩn quốc tế, áp dụng hiệu quả các phương pháp giảng dạy hiện đại.

Đặc biệt, từ năm học 2025 - 2026, nhà trường tăng cường ứng dụng giáo dục STEM - AI - Robotics, giúp học sinh tiếp cận sớm với khoa học - công nghệ - kỹ thuật - Toán học - Anh ngữ, phát triển tư duy logic, sáng tạo và kỹ năng công nghệ, từng bước làm chủ cuộc cách mạng công nghiệp 5.0 thông qua các dự án chế tạo và lập trình robot thực tiễn.

Giáo dục toàn diện - "Thành nhân trước khi thành công"

APC Gia Lai chú trọng phát triển học sinh toàn diện: kiến thức - đạo đức - thể chất - kỹ năng sống. Chương trình học cân bằng giữa các môn văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng và trải nghiệm thực tế, giúp học sinh không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tự tin, năng động và có trách nhiệm với cộng đồng.

Cơ hội du học & học bổng quốc tế

APC Gia Lai liên kết với nhiều tổ chức giáo dục danh tiếng tại Anh, Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản… Hằng năm, học sinh xuất sắc có cơ hội nhận học bổng từ 50% đến 100% tại các trường đại học hàng đầu. Riêng tại Nhật Bản, hơn 65 trường top đầu đã đồng ý cấp học bổng lên đến 60% cho học sinh APC, mở ra cánh cửa trở thành công dân toàn cầu với chi phí hợp lý và lộ trình nghề nghiệp rộng mở.

Đội ngũ giáo viên ưu tú - Trái tim của nhà trường

Giáo viên tại APC Gia Lai được tuyển chọn kỹ lưỡng, giàu kinh nghiệm, tận tâm với nghề. Nhiều giáo viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, từng đoạt giải thưởng giáo dục trong nước và quốc tế. Nhiều giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tiêu biểu như: PGS.TS. Đặng Tuấn Hiệp, TS. Trần Nam Dũng, Ths. Đàm Văn Ngọc, Ths. Nguyễn Hồng Công, Ths. Lê Thị Hồng Linh, Ths. Nguyễn Hoài Huệ, Ths. Lê Hải Thành…

Giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn C1, C2 hoặc là người bản ngữ; giáo viên bộ môn, thể thao và nghệ thuật là các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tất cả đều sử dụng thành thạo công nghệ và AI trong giảng dạy, mang đến những tiết học sinh động, tương tác cao.

Thành tích nổi bật - Niềm tự hào APC Gia Lai

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100% trong suốt hơn 10 năm qua;

Hơn 40% học sinh đỗ vào các đại học hàng đầu như: ĐH Y Hà Nội, Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Kinh tế Quốc dân, Kinh tế TP. Hồ Chí Minh... và đạt học bổng du học từ Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản.

Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế: Khuyến khích môn Toán kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia; HCV môn Toán trong Trường hè Toán học do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức; 3 HCV, 4 HCĐ, 1 Khuyến khích tại Olympic Toán Quốc tế tổ chức tại Singapore; HCV AMO (Olympic Toán Hoa Kỳ); HCV SASMO (Olympic Toán Singapore &- Châu Á); HCV ViOlympic Toán trên Internet toàn quốc; 3 HCV kỳ thi Olympic tháng 4, TP. Hồ Chí Minh; giải ba Olympic Toán học sinh - sinh viên toàn quốc; 4 giải National Champion tại Kangaroo Math Contest; HCB IJMO; HCV Olympic Tiếng Anh trên Internet toàn quốc; HCV môn Ngữ Văn kỳ thi Olympic 30.4… Và nhiều học sinh đạt IELTS từ 7.0 - 8.0.

Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh: giải nhất môn Toán, nhất môn Tiếng Anh, nhất cuộc thi Tài năng Tiếng Anh tỉnh Gia Lai; nhì các môn Ngữ Văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học; ba môn Địa lý…

Lĩnh vực thể thao: giải nhất môn bóng đá Hội khỏe Phù Đổng, nhiều VĐV đạt huy chương vàng, bạc, đồng môn bơi lội trong cuộc thi bơi dành cho học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai và từng dành các giải nhất, nhì, ba toàn đoàn ở các kỳ đại hội TDTT của tỉnh.

Cơ sở vật chất hiện đại - Môi trường sống toàn diện

APC Gia Lai đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế:

- Phòng học hiện đại, phòng chức năng chuyên biệt;

- Hồ bơi trong nhà, sân bóng đá, nhà thi đấu, sân bóng rổ, sân pickleball;

- Ký túc xá nội trú và bán trú đầy đủ tiện nghi, an toàn;

- Nhà ăn - bếp ăn tiêu chuẩn cao, nguồn thực phẩm sạch nhập từ Co.opmart;

- Nhà vệ sinh, phòng tắm sạch sẽ, hiện đại và an toàn.

- Hệ thống xe đưa đón học sinh an toàn, có giáo viên quản lý trên xe;

- Ứng dụng AI, công nghệ 4.0 vào vận hành và giảng dạy.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đồng lòng thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính, tại tỉnh Gia Lai (cũ), rất nhiều cha mẹ học sinh phải luân chuyển địa bàn công tác nhưng vẫn tin tưởng chọn hệ nội trú của APC Gia Lai để chuyển con sang tếp tục học tập, điều đó đã minh chứng cho uy tín và chất lượng chăm sóc - đào tạo của nhà trường.

APC Gia Lai - Chắp cánh ước mơ, dẫn lối tương lai

APC Gia Lai không chỉ là nơi trao truyền tri thức mà còn là mái nhà nuôi dưỡng nhân cách, khơi dậy đam mê và chắp cánh ước mơ. Với nền tảng vững chắc và khát vọng vươn xa, nhà trường tiếp tục sứ mệnh đào tạo thế hệ học sinh ưu tú, đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước - xứng đáng là điểm đến giáo dục tin cậy của phụ huynh và học sinh trong thời đại hội nhập toàn cầu.