Hành trình thắp sáng tri thức của cậu bé mù Trần Trung Đức

(GLO)- Lớn lên với đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng, nhưng bằng nghị lực và niềm tin, em Trần Trung Đức (SN 2007, thôn Mơ Nang 2, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) từng bước chinh phục tri thức. Đầu tháng 11-2025, Đức đoạt giải nhì Hội thi Tin học toàn quốc dành cho người mù lần thứ III.

Cậu bé Trần Trung Đức là con thứ 2 trong gia đình thuộc diện hộ nghèo có 4 anh chị em. Những tháng ngày đầu đời, em hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, đến tháng thứ năm, cha mẹ nhận thấy ánh mắt của Đức không còn bám theo đồ vật như trước. Khi được 8 tháng tuổi, em không còn hướng mắt về phía mẹ, dấu hiệu cho thấy thị lực đang suy giảm nhanh chóng.

Năm 2008, gia đình đưa em đến khám tại Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, bác sĩ kết luận Đức mắc bệnh tế nguyên bào giác mạc là căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm. Em buộc phải phẫu thuật cắt bỏ mắt trái ngay lập tức, đồng thời được cảnh báo rằng mắt phải sẽ không giữ được quá 3 tháng.

Em Trần Trung Đức luôn giữ nụ cười lạc quan dù phải trải qua nhiều khó khăn vì không còn đôi mắt. Ảnh: NVCC

Năm 2009, bệnh của Đức trở nặng, mắt phải sưng to và gây đau dữ dội. Em được gia đình đưa trở lại Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh để phẫu thuật loại bỏ con mắt còn lại. Sau ca mổ, Đức được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh để hóa và xạ trị. Trong suốt một năm, em trải qua 6 toa hóa chất và 9 đợt xạ trị. Tóc rụng sạch, cơ thể gầy yếu, nhưng với sự chăm sóc kiên trì của gia đình, Đức dần hồi phục.

Chị Trần Thị Hoàn (SN 1985, mẹ của Đức) nhớ lại: “Khi bác sĩ nói con của mình sẽ mù hoàn toàn, tôi gần như quỵ xuống. Những ngày con vào thuốc là quãng thời gian đáng sợ nhất. Con đau đớn, xanh xao, khóc không ra tiếng, nhưng chưa từng than trách. Mỗi lần nhìn con gượng dậy, tôi lại thấy mình phải kiên cường hơn. Gia đình kiệt quệ cả về tiền bạc lẫn tinh thần, nhưng tôi tự nhủ phải cố gắng đến cùng để giữ lại mạng sống cho con, vì không có điều gì quý giá hơn sinh mạng của con”.

Từ năm 2010, khi căn bệnh đã được kiểm soát, Đức bắt đầu thích nghi với cuộc sống trong bóng tối. Gia đình dạy em cảm nhận thế giới bằng đôi tai và đôi tay, từng bước tập vận động và giao tiếp.

Năm 2016, sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện, Đức được đến lớp khi tròn 9 tuổi và theo học tại Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng (số 16A, đường số 7, phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh). Nhờ sự chăm sóc và dạy dỗ tận tình của các Sơ, em được rèn luyện kỹ năng tự phục vụ như: quét dọn, rửa chén, giặt quần áo, phân biệt đồ vật, định hướng di chuyển và đi xe buýt. Bên cạnh đó, em còn được phát triển các năng khiếu như âm nhạc, viết văn và đặc biệt là làm quen với tin học dành cho người khiếm thị.

Em Trần Trung Đức luyện kỹ năng sử dụng máy tính bằng các phần mềm hỗ trợ người khiếm thị. Ảnh: NVCC

Khi lên lớp 3, ở tuổi 12 (năm 2019), Đức nhận học bổng toàn phần tại Trường Trung-Tiểu học Việt Anh 2 (TP. Hồ Chí Minh). Từ đây mở ra một bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập và nuôi dưỡng ước mơ của em. Dù không còn đôi mắt nhưng em vẫn được tạo điều kiện học đầy đủ chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tham gia các lớp STEM, thí nghiệm khoa học và các tiết học tăng cường.

Sơ Nguyễn Thị Quỳnh Giao-Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng-chia sẻ: “Đức là một cậu bé rất giàu nghị lực. Em luôn cố gắng làm tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Từ việc quét nhà, gấp quần áo đến học tin học, Đức đều kiên trì đến mức khiến chúng tôi rất xúc động. Tôi tin rằng chính nghị lực ấy đã giúp em mở ra những cánh cửa tri thức dù không còn đôi mắt như người bình thường”.

Từ năm 2020 đến 2024, Đức luôn tích cực trong các hoạt động tại trường và Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng. Bên cạnh đó, em thường xuyên tham dự các chương trình học thuật, rèn luyện kỹ năng của trung tâm, góp phần nuôi dưỡng sự tự tin và ước mơ học tập.

Năm 2024, Đức tham gia cuộc thi The Voice nội bộ của trường và lọt vào tốp 17 thí sinh. Cũng trong năm này, em dự Kỳ thi Tin học do Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức và giành giải Khuyến khích cấp tỉnh. Thành tích này giúp Đức được chọn đại diện tỉnh Gia Lai tham dự Hội thi Tin học toàn quốc dành cho người mù lần thứ III-2025, do Hội Người mù Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Sau các vòng thi, ngày 19-11 vừa qua, em Trần Trung Đức xuất sắc giành giải nhì toàn quốc tại cuộc thi này.

Em Trần Trung Đức (bìa trái) đạt giải nhì toàn quốc tại Hội thi Tin học dành cho người mù lần thứ III, tổ chức vào tháng 11-2025 tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Hiện tại, ngoài việc học, Đức còn làm tiếp thị SEO cho công ty Phạm Gia (số 49/34, đường Số 51, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) để kiếm thêm thu nhập, tự trang trải một phần sinh hoạt phí. Cha mẹ em vất vả nhiều năm đi mua phân bò để bán, nuôi 4 đứa con ăn học. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Đức luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Em Đức tâm sự: “Em sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ, tiếp thu công nghệ để tạo ra các ứng dụng phục vụ cho người khiếm thị. Em tin rằng những trải nghiệm và nỗ lực của mình sẽ giúp em hiểu họ cần gì và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người cùng cảnh ngộ".

Ông Nguyễn Hùng Thanh-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai-nhận định: “Đức có tư duy tốt và tiếp cận công nghệ nhanh. Em tự học nhiều phần mềm hỗ trợ người khiếm thị, biết khai thác dữ liệu và thao tác máy tính thành thạo. Hội Người mù tỉnh kỳ vọng Đức sẽ tiếp tục phát triển nhờ các hướng dẫn và hỗ trợ về công nghệ, tin học dành cho người khiếm thị. Từ một đứa trẻ từng trải qua phẫu thuật và hóa trị, Đức trưởng thành với nghị lực phi thường, vượt qua mọi thử thách và là nguồn cảm hứng cho nhiều người cùng cảnh ngộ. Ánh sáng đối với em không đến từ đôi mắt, mà từ tình yêu thương và ý chí kiên cường”.