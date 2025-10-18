Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

NGỌC DUY NGỌC DUY
(GLO)- Trên địa bàn tỉnh, có những người từng có đôi mắt sáng nhưng bất ngờ mất thị lực ở tuổi thanh niên hoặc trung niên. Việc phải làm quen với bóng tối khi đã trưởng thành là cú sốc không dễ vượt qua. Bằng nghị lực và quyết tâm, họ đã từng bước tìm lại thăng bằng, viết tiếp cuộc đời mình.

vuot-qua-bong-toi.jpg
Anh Nông Văn Bảy rong ruổi bán chổi khắp các con đường ở phố núi Pleiku. Ảnh: Ngọc Duy

Năm 2013, sau một vụ tai nạn khi làm rẫy, ông Lê Văn Chính (SN 1966, phường Hoài Nhơn Nam) bị mù. Ban đầu gần như bế tắc, nhưng rồi trong đầu ông bắt đầu nghĩ về “con đường sáng” phải tiếp tục bám vào trồng trọt, chăn nuôi để trở lại với đời thường. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả khi mọi việc lao động đều phải “nhìn bằng tay”, nhưng nhờ kiên trì, ông bắt đầu từng bước học cách mò mẫm cảm nhận đất, tự chăm cây, cho heo ăn, dọn chuồng mà không cần ai chỉ dẫn...

“Còn sức là tôi còn làm, miễn sao gia đình ấm no, hạnh phúc, thấy đời sáng hơn nhiều. May mắn là tôi còn được Hội Người mù tỉnh hỗ trợ vay vốn và hướng dẫn kỹ năng sinh kế, nhờ vậy việc chăm sóc vườn hồ tiêu và chăn nuôi gia súc cải thiện hơn. Hiện gia đình tôi sở hữu vườn diện tích 2.000 m² với 400 trụ hồ tiêu, 5 con heo nái và 2 con bò sinh sản, thu về gần 100 triệu đồng mỗi năm”-ông Chính phấn khởi chia sẻ.

Ở tuổi 21, khi đang là sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên, anh Nông Văn Bảy (SN 1988, dân tộc Tày, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ mất thị lực do teo dây thần kinh thị giác. Từ một người trẻ đầy ước mơ với con đường học vấn phía trước, anh bắt đầu lại cuộc đời trong bóng tối.

Năm 2015, anh đến phố núi Pleiku tìm đường mưu sinh. Hiện nay, hằng ngày anh rời phòng trọ ở phường Pleiku, rong ruổi bán chổi cả ngày trên nhiều tuyến đường với bó chổi nặng gần 30 kg trên vai. Anh còn làm thêm xoa bóp, bấm huyệt để có thu nhập ổn định hơn.

“Tôi chỉ mong đủ sức để làm việc, kiếm tiền bằng đôi tay của mình, vậy là thấy vui rồi. Không phải là hội viên Hội Người mù tỉnh Gia Lai, song mỗi dịp Hội hay các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà, tôi đều được quan tâm, sẻ chia. Dù không còn nhìn thấy đường, tôi vẫn cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống”-anh Bảy tâm sự.

Theo ông Nguyễn Hùng Thanh-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai, điều đáng quý là phần lớn hội viên của Hội nói riêng và người mù nói chung có ý chí vượt khó, không trông chờ mà luôn nỗ lực vươn lên.

“Như anh Lê Văn Chính là một trong những tấm gương hội viên điển hình vượt qua nhiều khó khăn để có thu nhập ổn định và nâng cao đời sống. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên phát triển sinh kế bền vững, dạy nghề, nhất là ở vùng sâu, vùng xa”-ông Thanh cho biết.

