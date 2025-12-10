Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Giúp bà con tự tin trong cuộc sống

Theo Thiếu tá Trần Văn Tùng-Trưởng Công an xã Hra, mô hình lớp học tình thương được triển khai với mong muốn giúp bà con bớt thiệt thòi, tự tin hơn trong các công việc hằng ngày.

Từ khi thành lập đến nay, lớp học đã tổ chức 3 đợt, mỗi đợt duy trì gần 1 năm. Giai đoạn đầu, việc giữ ổn định sĩ số lớp học gặp nhiều khó khăn do học viên đều bận làm rẫy, còn cán bộ Công an xã vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa tranh thủ thời gian tham gia đứng lớp nên đôi lúc vướng lịch công tác...

Lớp học tình thương đợt 3 do Công an xã Hra tổ chức có 45 học viên. Ảnh: Đ.L

Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã và sự hỗ trợ của giáo viên ở địa phương, lớp học tình thương vẫn được duy trì đều đặn. Bà con đến lớp đầy đủ hơn, không khí học tập ngày càng sôi nổi.

“Lớp học không chỉ giúp bà con biết chữ mà còn tạo sự gần gũi, tin tưởng giữa lực lượng Công an với người dân. Đây là hiệu quả rõ nét nhất mà mô hình mang lại”-Thiếu tá Trần Văn Tùng nhìn nhận.

Cách đây nửa tháng, tại làng Kdung, Công an xã Hra khai giảng lớp học tình thương đợt 3 với 45 học viên là người Bahnar nhiều lứa tuổi. Lớp học diễn ra vào tối thứ Hai và thứ Năm hằng tuần, kéo dài cho đến khi học viên nắm vững kỹ năng đọc, viết.

So với 2 đợt trước, đợt học này ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực: tỷ lệ thanh niên tham gia tăng lên 40% (trước chỉ khoảng 10%) cho thấy nhận thức cộng đồng đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đồng thời, Công an xã đã chủ động kết nối giáo viên địa phương cùng tham gia giảng dạy, bảo đảm duy trì lớp học khi cán bộ bận công tác.

Thượng úy Lê Tuấn Thành-Phó Bí thư Chi đoàn Công an xã Hra hướng dẫn học viên lớp học tình thương. Ảnh: Đ.L

Trong số những cán bộ gắn bó với mô hình từ những ngày đầu, Thượng úy Lê Tuấn Thành-Phó Bí thư Chi đoàn Công an xã Hra là một trong những người trực tiếp đứng lớp xuyên suốt 3 đợt.

Anh cho biết: “Nhiều học viên lớn tuổi chưa từng cầm bút, việc giảng dạy vì vậy đòi hỏi sự kiên nhẫn và linh hoạt. Tinh thần ham học của bà con là động lực để chúng tôi duy trì lớp. Các hoạt động như cùng học viên dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã cũng góp phần tăng thêm sự gắn kết”.

Lồng ghép tuyên truyền pháp luật

Cùng với việc dạy chữ, Công an xã còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân tham gia giữ gìn ANTT và hỗ trợ bà con tiếp cận các chính sách của Nhà nước. Nhờ đó, nhiều học viên đã biết đọc, biết viết và tự tin hơn trong việc làm giấy tờ.

Chị Xuec (làng Kdung) địu con tham gia lớp học tình thương. Ảnh: Đ.L

Anh Đơr (SN 1989, làng Kret Krot), học viên đợt 1, phấn khởi nói: “Sau khi tham gia lớp học, giờ tôi đã viết được tên và biết tính toán các con số đơn giản. Trong lòng cảm thấy vui lắm”.

Còn chị Xuec (SN 2005, làng Kdung) chăm con nhỏ nhưng vẫn đều đặn đến lớp. “Qua vận động, phân tích của các anh Công an, mình quyết tâm địu con nhỏ theo đi học. Dù vất vả hơn nhưng mình yên tâm kiếm con chữ, với mong muốn mai này có thể tự đọc được các thông tin cần thiết cho đời sống, thực hiện các thủ tục hành chính được thuận lợi hơn”-chị Xuec thổ lộ.

Mô hình lớp học tình thương của Công an xã Hra đã được Công an tỉnh Gia Lai công nhận là mô hình “Dân vận khéo”. Theo Thiếu tá Trần Văn Tùng, Công an xã sẽ tiếp tục mở rộng mô hình đến các làng có tỷ lệ người chưa biết chữ cao. Đồng thời khuyến khích những học viên tiến bộ hỗ trợ người mới nhằm tạo sự lan tỏa bền vững trong cộng đồng.

Trong lớp học tình thương, từ tháng 7-2025, Công an xã lồng ghép triển khai mô hình “Cùng mẹ vượt khó”, huy động nguồn xã hội hóa và sự đóng góp gạo của những học sinh có điều kiện để hỗ trợ các hộ đặc biệt khó khăn.

Hằng tháng, Công an xã tặng 10 kg gạo và 100 nghìn đồng cho 2 hộ người cao tuổi ở làng Kret Krot và Kon Hoa; thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ cho các trường hợp khác.