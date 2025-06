Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân vùng biên

(GLO)- Những năm qua, lực lượng bộ đội Biên phòng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân vùng biên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Từ ngày 15-5 đến nay, Đồn Biên phòng Ia Púch phối hợp với các công ty cao su đứng chân trên địa bàn và chính quyền xã Ia Púch (huyện Chư Prông) triển khai nhiều buổi tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trung tá Phan Công Thắng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch-cho biết: Đơn vị đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tập trung, cá biệt hoặc qua loa phát thanh di động. Riêng từ ngày 15-5 đến 15-6-2025, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông) tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: T.D

“Mục đích của đợt cao điểm nhằm đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm. Từ đó, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đơn vị sẽ tổ chức tuyên truyền lần lượt tại 4 làng của xã Ia Púch và các công ty cao su đứng chân trên địa bàn xã”-Trung tá Thắng cho hay.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân cũng được Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) chú trọng triển khai trong thời gian qua. Bên cạnh việc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cuộc họp thôn, làng và sinh hoạt chi bộ, Đồn Biên phòng Ia O còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn xã sạch về ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) đã triển khai 697 lần tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 2.452 lượt người dân.

Trung tá Hứa Văn Thuận-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan-cho biết: “Đơn vị đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên củng cố, kiện toàn các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và duy trì tổ chức họp các dòng họ tại 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tuyên truyền cho người dân không nghe kẻ xấu xúi giục, lôi kéo vi phạm pháp luật.

Chúng tôi cũng đã duy trì 1 tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh”.

Từng bước nâng cao ý thức người dân

Những hoạt động đa dạng mà các đồn Biên phòng triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ở khu vực biên giới.

Bà Siu Bin-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chư Kó (xã Ia Púch) cho hay: “Bên cạnh tuyên truyền tập trung, Đồn Biên phòng Ia Púch cũng lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ thôn. Sau đó, đảng viên sẽ tuyên truyền cho người dân. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu như: ngăn ngừa tảo hôn, đảm bảo an toàn giao thông, không vượt biên, phòng-chống tội phạm buôn bán người, ma túy, buôn lậu”.

Những người lính mang quân hàm xanh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con trên biên giới. Ảnh BPCC

Còn theo Thiếu tá Huỳnh Ngọc Phú-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O: “Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng cao. Các hộ dân trên địa bàn xã tự trang bị camera an ninh để phòng ngừa tội phạm. Nhờ đó, các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn đã được kéo giảm, nhất là tội phạm ma túy. Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn xã chưa ghi nhận vụ việc nào liên quan đến ma túy”.

Ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O-cho biết: Địa phương ghi nhận những đóng góp của Đồn Biên phòng Ia O trong việc hướng dẫn người dân phát triển kinh tế và phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Hiện địa phương đang phối hợp với Đồn Biên phòng Ia O triển khai xây dựng mô hình xã biên giới sạch về ma túy.

Qua một thời gian triển khai, mô hình đã mang lại những kết quả khả quan. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với Đồn và các đơn vị khác đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao hơn nữa ý thức của người dân nhằm giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.