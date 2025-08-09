Triệu tập 14 đối tượng cầm hung khí gây náo loạn giữa đêm

(GLO)- Sáng 8-8, theo nguồn tin của P.V, Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triệu tập 14 đối tượng là thanh-thiếu niên (đều trú tại xã Chư Sê) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, tối 30-7, Lê Hoàng Chiến (SN 1999, trú tại thôn Mỹ Phú, xã Chư Sê) ngồi nhậu với một số người bạn thì nhớ lại mâu thuẫn với Trần Quang Lâm (SN 2001, trú tại thôn 6, xã Chư Sê).

Công an xã Chư Sê triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc và thu giữ nhiều hung khí.

﻿Ảnh: Đình Tấn

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Chiến rủ thêm 3 đối tượng khác đến nhà của Lâm để tìm đánh. Tại đây, Chiến xông vào kéo Lâm ra đường dùng tay chân đấm, đá vào người Lâm, sau đó đi về quán bia G. ở tổ 8, xã Chư Sê.

Thấy bạn bị đánh, một số đối tượng đã đến hỏi thăm và chở Lâm tới quán bia G. gặp Chiến giảng hòa. Giảng hòa xong, Chiến một mình đi xe máy đến gặp Lâm để xin lỗi. Bực tức vì trước đó bị đánh, Lâm đã đánh nhiều cái vào mặt khiến Chiến bỏ chạy.

Đến khoảng 2 giờ 25 phút ngày 31-7, Chiến rủ thêm 3 đối tượng cầm theo 1 con dao tự chế và 1 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su đến nhà Lâm. Nhóm của Lâm cũng có 10 người cầm dao, gậy sắt, vỏ chai bia ném và đuổi đánh nhóm của Chiến.

Sau khi bỏ chạy, nhóm của Chiến quay lại dùng súng bắn 2 phát vào trong nhà của Lâm nhưng không trúng ai. Nhóm của Lâm lao ra tiếp tục đuổi đánh nhau thì lực lượng Công an xuất hiện, 2 nhóm bỏ chạy tán loạn.

Trong vụ hỗn chiến này, Chiến bị gãy xương bàn tay và 1 đối tượng trong nhóm của Chiến bị đứt gân cổ tay.

Xác định hành vi của các đối tượng là ngông cuồng, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, khiến người dân bất an, Công an xã Chư Sê đã xác minh, triệu tập toàn bộ 14 đối tượng tham gia vụ việc.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều hung khí là tang vật của vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để truy cứu trách nhiệm với các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.