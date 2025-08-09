Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Triệu tập 14 đối tượng cầm hung khí gây náo loạn giữa đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 8-8, theo nguồn tin của P.V, Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triệu tập 14 đối tượng là thanh-thiếu niên (đều trú tại xã Chư Sê) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, tối 30-7, Lê Hoàng Chiến (SN 1999, trú tại thôn Mỹ Phú, xã Chư Sê) ngồi nhậu với một số người bạn thì nhớ lại mâu thuẫn với Trần Quang Lâm (SN 2001, trú tại thôn 6, xã Chư Sê).

cong-an-xa-chu-se-da-trieu-tap-14-doi-tuong-lien-quan-den-vu-viec-va-thu-giu-nhieu-hung-khi-anh-dinh-tan.jpg
Công an xã Chư Sê triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc và thu giữ nhiều hung khí.
﻿Ảnh: Đình Tấn

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Chiến rủ thêm 3 đối tượng khác đến nhà của Lâm để tìm đánh. Tại đây, Chiến xông vào kéo Lâm ra đường dùng tay chân đấm, đá vào người Lâm, sau đó đi về quán bia G. ở tổ 8, xã Chư Sê.

Thấy bạn bị đánh, một số đối tượng đã đến hỏi thăm và chở Lâm tới quán bia G. gặp Chiến giảng hòa. Giảng hòa xong, Chiến một mình đi xe máy đến gặp Lâm để xin lỗi. Bực tức vì trước đó bị đánh, Lâm đã đánh nhiều cái vào mặt khiến Chiến bỏ chạy.

Đến khoảng 2 giờ 25 phút ngày 31-7, Chiến rủ thêm 3 đối tượng cầm theo 1 con dao tự chế và 1 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su đến nhà Lâm. Nhóm của Lâm cũng có 10 người cầm dao, gậy sắt, vỏ chai bia ném và đuổi đánh nhóm của Chiến.

Sau khi bỏ chạy, nhóm của Chiến quay lại dùng súng bắn 2 phát vào trong nhà của Lâm nhưng không trúng ai. Nhóm của Lâm lao ra tiếp tục đuổi đánh nhau thì lực lượng Công an xuất hiện, 2 nhóm bỏ chạy tán loạn.

Trong vụ hỗn chiến này, Chiến bị gãy xương bàn tay và 1 đối tượng trong nhóm của Chiến bị đứt gân cổ tay.

Xác định hành vi của các đối tượng là ngông cuồng, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, khiến người dân bất an, Công an xã Chư Sê đã xác minh, triệu tập toàn bộ 14 đối tượng tham gia vụ việc.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều hung khí là tang vật của vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để truy cứu trách nhiệm với các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Pháp luật

(GLO)- Chiều 6-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

null