Công an xã Tuy Phước nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng gây rối tại quán nhậu

(GLO)- Trưa 20-7, lãnh đạo Công an xã Tuy Phước xác nhận đơn vị đã xác minh và làm việc với các đối tượng liên quan đến vụ việc gây rối tại một quán nhậu trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: ĐVCC

Theo Công an xã Tuy Phước, ngày 19-7, đơn vị nhận được đơn trình báo của anh N.H.T. (ở thôn Vân Hội 1) có nội dung: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17-7, tại quán nhậu do anh làm chủ (ở thôn Vân Hội 1) có một nhóm đối tượng đến ăn uống nhưng không trả tiền, còn đập phá tài sản trong quán.

Đối tượng Đặng Minh Toàn tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuy Phước đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác minh làm rõ 6 đối tượng thực hiện hành vi trên, do Đặng Minh Toàn (SN 1986, ở thôn Diêu Trì) cầm đầu. Qua đấu tranh, ngoài làm rõ hành vi vi phạm, Công an xã Tuy Phước còn thu giữ tang vật là 1 súng hơi và 1 cây dao dài.

Súng hơi và dao cơ quan Công an thu giữ từ các đối tượng. Ảnh: ĐVCC

Công an xã Tuy Phước đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.