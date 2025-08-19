Gia Lai: Bắt giữ đối tượng đánh chết con rể

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Hội Phú vừa bắt giữ đối tượng giết người chỉ sau vài giờ nhận được tin báo.

Trước đó, sáng 18-8, lực lượng Công an nhận được tin báo về việc anh Thoang (SN 1980, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) tử vong sau khi bị bố vợ là A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Lang) đánh vào đầu. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Đối tượng A'Rơng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Văn Ngọc

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương phối hợp cùng Công an phường Hội Phú, Phòng Kỹ thuật Hình sự và các đơn vị liên quan tiếp cận hiện trường, xác minh thông tin và truy bắt hung thủ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 17-8, anh Thoang đi nhậu về thấy nhà bố vợ không bật điện nên sang hỏi thăm. Lúc này, A’Rơng cùng vợ đang uống rượu, khi thấy con rể sang đã lớn tiếng chửi bới.

Bực tức, anh Thoang lấy cầm rựa chém vào mái tôn phía sau nhà bố vợ. Sau đó, anh Thoang cảm thấy hối hận nên quay lại nhà A’Rơng để xin lỗi.

Lúc này, A’Rơng cầm cây xà beng đập mạnh vào đầu con rể khiến anh này ngã xuống. Người nhà vội can ngăn và đưa anh Thoang vào nhà.

Chiếc xà beng mà A'Rơng dùng để đánh con rể. Ảnh: Văn Ngọc

Dù trên đầu có vết thương chảy máu nhưng anh Thoang không chịu đi bệnh viện mà vào giường ngủ. Đến khoảng 1 giờ ngày 18-8, gia đình phát hiện anh Thoang đã tử vong. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định nguyên nhân chết do chấn thương sọ não.



Tổ công tác số 5 (Công an tỉnh) và Công an phường Hội Phú đã nhanh chóng rà soát địa bàn nhằm truy tìm đối tượng. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện A’Rơng lẩn trốn tại bãi đất trống trên đường Lý Chính Thắng (phường Hội Phú) nên đã tiếp cận, vận động ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, A’Rơng đã khai nhận hành vi dùng xà beng sát hại con rể. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.