Đảng bộ phường Hội Phú quyết tâm cao, hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu

(GLO)- Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hội Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội còn có đồng chí Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; cùng 180 đại biểu đại diện cho 1.248 đảng viên thuộc 46 tổ chức đảng trực thuộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn phát biểu chỉ đạo

﻿tại Đại hội. Ảnh: Bá Bính

Phường Hội Phú được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 phường: Hội Phú (cũ), Chi Lăng và Trà Bá, với diện tích tự nhiên 34,86 km2, quy mô dân số 46.358 người (trong đó dân tộc thiểu số chiếm 13%). Sau sáp nhập, phường có 26 thôn, làng, tổ dân phố.

Nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và Nhân dân đã đoàn kết, nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn phường được chú trọng đầu tư, nâng cấp khang trang.

Hiện trên địa bàn phường có 3 quy hoạch phân khu đã phê duyệt và 5 quy hoạch chi tiết. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; thực hiện kịp thời, đảm bảo các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, phường còn 4 hộ nghèo và 38 hộ cận nghèo.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Bá Bính

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị luôn được quan tâm triển khai. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền ngày càng được nâng lên.

Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ và phát động nhiều phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, xác định rõ quan điểm phát triển, mục tiêu chung và 21 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực cùng 3 khâu đột phá.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 11% trở lên; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 135 tỷ đồng; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96% trở lên; không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư là đảng viên đạt 80% trở lên.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: A.H

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn nhấn mạnh về ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ đầu tiên sau sáp nhập. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: A.H

Đồng chí Trần Minh Sơn đề nghị cấp ủy khóa mới khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế, với phương châm “6 rõ” và tinh thần “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” để đạt được các mục tiêu đề ra.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại-dịch vụ hiện đại, chất lượng cao; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn; phát triển công nghiệp với quy mô phù hợp, tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, liên kết nông dân với doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho người dân và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng yêu cầu đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổng hợp, có khả năng ứng dụng công nghệ số, hiểu dân, sát thực tiễn; phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và các chức danh chủ chốt của phường nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường có 25 đồng chí; đồng chí Võ Phúc Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.