Hội Phú quyết tâm trở thành phường văn minh, giàu đẹp

(GLO)- Ngày 15-8, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra, đánh dấu cột mốc chính trị quan trọng sau khi sáp nhập 3 phường: Hội Phú, Chi Lăng và Trà Bá.

Ðây là dịp để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội Phú khẳng định quyết tâm mới, xây dựng phường văn minh, giàu đẹp, đậm bản sắc.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân các phường trước sáp nhập đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt thành tựu quan trọng, toàn diện. Hầu hết chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường kết nạp được 76 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 1 đảng viên.

Đội ngũ cán bộ, công chức của phường Hội Phú tận tâm, trách nhiệm để hoàn thành tốt

﻿nhiệm vụ. Ảnh: Bá Bính

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, năng lực sản xuất, kinh doanh được phát huy; đời sống nhân dân nâng lên. Hạ tầng thương mại - dịch vụ được đầu tư, thị trường hàng hóa phong phú, dịch vụ ngày càng chất lượng. Toàn phường hiện có 1.741 hộ kinh doanh cá thể và thương mại dịch vụ.

Cùng với đó, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng được khuyến khích, duy trì nhiều ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Nhiệm kỳ qua, thu ngân sách các địa phương đạt 133,12 tỷ đồng, đạt 124,5% so với kế hoạch.

Kết cấu hạ tầng đô thị được chú trọng đầu tư, nâng cấp khang trang. Toàn phường có 3 quy hoạch phân khu và 5 quy hoạch chi tiết đã phê duyệt.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đảm bảo, kịp thời. Đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt; hộ nghèo giảm từ 39 hộ còn 4 hộ, hộ cận nghèo giảm từ 80 hộ còn 38 hộ (so với đầu nhiệm kỳ).

Khát vọng nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Hội Phú xác định: xây dựng Đảng là then chốt; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng, phát triển con người, văn hóa là nền tảng và động lực; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Trụ sở Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú. Ảnh: P.L

Mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm ở mức khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, phù hợp; ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn; khai thác tiềm năng du lịch; thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, giảm nghèo bền vững… nhằm xây dựng phường Hội Phú văn minh, giàu đẹp, bản sắc.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, Đảng bộ xác định 3 khâu đột phá. Đó là, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chỉnh trang, mở rộng các trục đường chính, phát triển cây xanh, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng thông minh; thu hút đầu tư các dự án, công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn phường Hội Phú được chú trọng đầu tư, kết nối thuận tiện với các điểm du lịch. Ảnh: P.L

Phát triển đô thị song hành chuyển đổi số và cải cách hành chính, nhằm nâng cao năng lực quản lý, tăng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí cho người dân.

Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh, gọn, mạnh; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy phường Hội Phú Võ Phúc Ánh nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hội Phú quyết tâm đoàn kết một lòng, năng động, đổi mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.