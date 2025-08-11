Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Chiều 10-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” năm học 2025-2026.

Tham dự chương trình có đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Hội Phú; các mạnh thường quân và học sinh.

Ban tổ chức tặng xe đạp cho các em học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: K.N

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 9 chiếc xe đạp và 30 suất quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tổng giá trị quà tặng gần 20 triệu đồng. Những phần quà này không chỉ giúp các em học sinh nghèo thuận lợi hơn trên đường tới trường, mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập.

Chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.