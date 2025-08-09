Gia Lai: Bắt đối tượng đe dọa thiếu niên ở nhà một mình để cướp điện thoại

(GLO)- Trưa 9-8, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) bắt giữ đối tượng Lâm Viên (SN 1993, trú tại làng Ốp, phường Pleiku) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 22 giờ 47 phút ngày 7-8, em H.G.B. (SN 2009, trú làng Ốp) đang ở nhà một mình, mở cổng để đợi mẹ đi làm về thì có một người đàn ông, cao khoảng 1,6 m, mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm màu trắng, đeo khẩu trang màu đen đi vào.

Đối tượng Viên đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng. Ảnh: Duy Hải

Đối tượng này hỏi em B. rằng: “My, Dũng Thể có nhà không”. Được biết, My là chị họ của B., Dũng Thể là bố của B. Khi được hỏi, em B. nói không biết rồi đuổi người này đi. Đối tượng lấy ra một vật giống bình xịt hơi cay đe dọa B. và cướp đi 1 chiếc điện thoại iPhone XS mà em đang cầm trên tay. Sau đó, đối tượng lên xe máy tẩu thoát.

Nhận được thông tin trên, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Pleiku triển khai lực lượng, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, truy xét để xác định đối tượng gây án.

Chiếc điện thoại tang vật đã được lực lượng Công an thu hồi. Ảnh: Duy Hải

Các trinh sát đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định được đặc điểm nhận dạng và phương tiện cũng như xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên là Lâm Viên.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9-8, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng tại nhà riêng. Tại cơ quan Công an, Viên thừa nhận đe dọa em B. cướp chiếc điện thoại trên và mang bán tại 1 tiệm điện thoại trên đường Trần Phú (phường Diên Hồng) để lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.