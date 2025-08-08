Danh mục
Bắt đối tượng giết người cướp tài sản tại xã Tuy Phước Tây

NGUYỄN GIANG
(GLO)-Sáng 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã di lý đối tượng Dương Chí Tính (SN 1988, ở xã Tuy Phước) từ TP. Cần Thơ về tỉnh Gia Lai.

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Tính để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 2-8, Tính đột nhập vào nhà bà N.T.T.T. (SN 1970, ở xã Tuy Phước Tây) để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, đối tượng dùng dao đâm bà T. và dùng tay siết cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Tính lấy một số nữ trang, điện thoại và 415 nghìn đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng phối hợp điều tra. Bước đầu, cơ quan Công an xác định Dương Chí Tính là thủ phạm gây án. Đối tượng này đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và che giấu tội phạm.

Dương Chí Tính tại Cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã ra quyết định truy tìm, thông báo cho Công an các địa phương trên toàn quốc phối hợp truy bắt và triển khai nhiều tổ công tác truy nóng đối tượng.

Tối 5-8, Dương Chí Tính bị Công an TP. Cần Thơ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ tại phường Mỹ Xuyên khi đối tượng này chuẩn bị trốn sang Campuchia.

Tại Cơ quan Công an, Dương Chí Tính đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

null