Gia Lai: Tạm giam đối tượng 19 tuổi cầm dao giết người

(GLO)- Chiều 19-8, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Ngô Lương Quốc Phúc (SN 2006, trú tại tổ 7, phường Diên Hồng) về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 5-8, N.Đ.Q. (SN 1995, trú tại xã Ia Hrung) tổ chức tiệc sinh nhật tại quán nhậu Đ.L. trên đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Pleiku). Trong bữa tiệc có nhiều thanh-thiếu niên, trong đó có Phúc.

Đối tượng Phúc bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Văn Tuấn

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, cả nhóm về nhà trọ của Q. ở hẻm Lê Đại Hành thuộc tổ 3, phường Thống Nhất. Lúc này, anh T.X.V. (SN 1991, trú tại phường Diên Hồng) điều khiển xe máy đi ngang trước cửa nhà trọ của Q. Thấy nhiều xe máy chắn ngang đường, anh V. hỏi: “Cho qua được không?”. Thấy vậy, Q. nói: “Ý mày sao?”, rồi cùng 2 đối tượng khác trong nhóm đánh vào mặt, ngực của anh V.

Riêng Phúc đã mở cốp xe máy lấy ra 1 con dao dài khoảng 10 cm đâm 3 nhát vào vùng lưng, bụng của anh V. Khi thấy nạn nhân ngã vào bụi cây ven đường nằm bất động, cả nhóm dừng tay.

Cùng lúc này, anh Đ.V.H. (SN 1989, trú tại phường Thống Nhất) đi ra đổ rác, thấy có người nằm ở bụi cây nên chạy đến, bị 2 đối tượng trong nhóm của Q. đánh khiến anh H. ngã xuống nằm gần anh V.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Anh V. và anh H. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Anh V. bị thương nặng với vết đâm gây tràn dịch màng phổi, phải chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp cùng Công an phường Thống Nhất và các đơn vị liên quan khẩn trương truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng gây án.

Được biết, vụ án xảy ra ở khu vực đêm tối, nạn nhân không nhận diện được hung thủ. Ban đầu khi đấu tranh với Q., đối tượng đã quanh co, chối tội.

Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị đã tập trung truy xét, lần lượt triệu tập nhiều thanh-thiếu niên có liên quan đến làm việc. Qua đó, khoanh vùng 4 đối tượng có hành vi đánh anh V. và anh H., trong đó Phúc chính là hung thủ đã cầm dao đâm anh V.

Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã tiến hành lấy mẫu test ma túy, xác định Phúc và Q. dương tính với ma túy đá.

Song song với việc khởi tố Phúc về hành vi giết người, lực lượng Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ nhằm xử lý thích đáng hành vi của các đối tượng liên quan.