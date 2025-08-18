Xây dựng phường Thống Nhất văn minh, hiện đại

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðảng bộ phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm hướng tới mục tiêu xây dựng phường phát triển toàn diện, văn minh và bền vững.

Phường Thống Nhất được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường Yên Thế, Đống Đa và Thống Nhất (cũ). Phường có diện tích 22,92 km², dân số hơn 48.700 người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 4,3%. Đảng bộ phường hiện có 40 tổ chức cơ sở đảng với 2.513 đảng viên.

Dấu ấn từ tinh thần đoàn kết, thống nhất

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các phường Yên Thế, Đống Đa và Thống Nhất (cũ) đã chú trọng công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự đồng thuận và đoàn kết trong nhân dân.

Đội ngũ cán bộ phường Thống Nhất phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Ảnh: P.D

Kinh tế địa phương tiếp tục phát triển theo hướng tích cực. Trong đó, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định; nông nghiệp có bước chuyển hợp lý về cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm.

Ông Phạm Thế Tâm - Chủ tịch UBND phường Thống Nhất - cho hay: Giai đoạn 2020 - 2024, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của phường tăng khoảng 1,4 lần; giá trị sản phẩm thu trên 1 ha đất trồng trọt đạt 256,84 triệu đồng, tăng 94 triệu đồng so với năm 2020.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 124,9% kế hoạch. Phường có 170 công trình, dự án được triển khai với tổng vốn hơn 443 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao đời sống người dân.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Phường đã hỗ trợ 23/24 hộ thoát nghèo, 37/52 hộ ra khỏi danh sách cận nghèo; phối hợp xây dựng, sửa chữa 25 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn.

Đặc biệt, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phường huy động nguồn lực nâng cấp 34,2 km đường giao thông với tổng giá trị đầu tư hơn 30,3 tỷ đồng.

“Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, quyết tâm của hệ thống chính trị và nhân dân, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ phường. Đây là nền tảng để phường phát huy tiềm năng, xây dựng địa phương phát triển văn minh, hiện đại trong giai đoạn mới” - Bí thư Đảng ủy phường Trần Thị Hồng Nguyệt khẳng định.

Hướng đến phát triển kinh tế toàn diện, bền vững

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường đề ra phương châm hành động “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Vươn lên”; xác định phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Thống Nhất xác định phát triển dựa trên nền tảng đô thị và những thành tựu đã đạt được. Ảnh: P.D

Theo đó, phường tập trung khai thác lợi thế đô thị sẵn có, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến và tiểu thủ công nghiệp; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, phường chú trọng nâng cao chất lượng đời sống người dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Về kinh tế, Đảng bộ phường đặt mục tiêu nâng cao chất lượng quy hoạch, chỉnh trang hạ tầng đô thị; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành có lợi thế; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối liên vùng. Phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của phường đạt 11,2%; tổng thu ngân sách đạt 120 tỷ đồng; thu hút 5 dự án đầu tư mới…

Bên cạnh đó, Đảng bộ phường chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập.

Cán bộ, công chức quán triệt tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”, tận tụy, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh nhân dân để xây dựng địa phương vững mạnh.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Trần Thị Hồng Nguyệt, để thực hiện các mục tiêu trên, phường tập trung triển khai 2 chương trình trọng tâm. Thứ nhất là chương trình đột phá phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quy hoạch, huy động nguồn lực để đầu tư đồng bộ hạ tầng, mở rộng kết nối liên vùng, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Thứ hai là chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, gắn phát triển với gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.