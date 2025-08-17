Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Hy hữu người phụ nữ mang gần 100 viên sỏi trong túi mật được cứu chữa kịp thời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngày 17-8, bác sĩ CKII Nguyễn Quốc Kha - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật đặc biệt hiếm gặp với gần 100 viên sỏi được lấy ra.

Bệnh nhân là bà D.T.N.T. (54 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam). Trong quá trình mổ, ekip phẫu thuật đã lấy ra gần 100 viên sỏi chen chúc, lấp đầy trong túi mật - tình huống cực kỳ hiếm gặp.

soi-mat.jpg
Gần 100 viên sỏi lấp đầy trong túi mật của bệnh nhân được lấy ra. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, bà T. từng được phát hiện có sỏi túi mật nhưng vì lý do chủ quan nên chưa điều trị. Ngày 12-8, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ sườn phải, sốt cao, nôn ói liên tục, đề kháng hạ sườn phải. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị viêm túi mật hoại tử không do sỏi cản quang, kèm nhiễm trùng bạch cầu cao, bắt buộc phải mổ cấp cứu.

Ca phẫu thuật do bác sĩ CKII Nguyễn Quốc Kha, bác sĩ CKI Nguyễn Xuân Hiệp và bác sĩ Cao Trung Hậu trực tiếp thực hiện. Khó khăn lớn nhất là viên sỏi kẹt cứng ở cổ túi mật gây viêm hoại tử, đồng thời túi mật bị bao bọc bởi các tạng xung quanh nên nguy cơ tổn thương cao, đòi hỏi ekip phẫu thuật phải có nhiều kinh nghiệm. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và trình độ chuyên môn cao, ekip đã xử trí thành công, đưa bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Hiện sức khỏe bà T. ổn định, ăn uống, sinh hoạt bình thường và được lên kế hoạch xuất viện.

gen-h-soi-mat-2.jpg
Bác sĩ Nguyễn Quốc Kha thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: ĐVCC

Bác sĩ Nguyễn Quốc Kha khuyến cáo: Người dân khi có triệu chứng đau bụng hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt cần đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm sỏi túi mật, sỏi đường mật để theo dõi và kịp thời xử trí. Nếu trì hoãn điều trị, bệnh có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

Thời sự trong nước

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Tin tức

(GLO)- Một số vật dụng quen thuộc trong gian bếp như chảo chống dính, hộp nhựa, thớt… nếu dùng sai cách hoặc đã xuống cấp có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thế nhưng, nhiều gia đình vẫn đang hàng ngày sử dụng mà không biết rằng chúng vô cùng độc hại.

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Tin tức

(GLO)- Trong một nghiên cứu vừa được công bố vào ngày 22-7 trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng, trung bình, não của người trưởng thành sống qua đại dịch Covid-19 sẽ lão hóa nhanh hơn 5,5 tháng so với trước đại dịch.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh làm thủ tục đăng ký khám bệnh cho bệnh nhân bằng Căn cước công dân. Ảnh: Thảo Khuy

Kinh nghiệm tích lũy tạo thế chủ động

Tin tức

(GLO)-Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong đó, việc triển khai bệnh án điện tử (EMR) được xem là một bước tiến quan trọng, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn.

Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 của Công ty Hương Hoàng

Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 của Công ty Hương Hoàng

Sức khỏe

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng do sản xuất, buôn bán lưu thông trên thị trường lô sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố.

Nghiện rượu - tan vỡ mái ấm, rối loạn tâm thần

Nghiện rượu - tan vỡ mái ấm, rối loạn tâm thần

Sức khỏe

(GLO)- Tại Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, nhiều bệnh nhân đang điều trị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu. Điều đáng nói, sau thời gian điều trị khỏi bệnh về nhà, họ lại tái nghiện rượu, khiến gia đình xung đột, người thân xa lánh, mái ấm đổ vỡ...

Thuốc Femancia

Gia Lai: Cảnh báo về thuốc Femancia và hai sản phẩm thực phẩm không còn hiệu lực lưu hành

Tin tức

(GLO)- Sở Y tế vừa ban hành văn bản thông báo thu hồi toàn bộ thuốc Femancia, số đăng ký VD-27929-17, do vi phạm mức độ 2 theo quy định của Bộ Y tế. Đây là loại thuốc có dạng viên nang cứng, chứa sắt nguyên tố (dưới dạng sắt fumarat) và acid folic, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun sản xuất.

null