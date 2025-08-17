Hy hữu người phụ nữ mang gần 100 viên sỏi trong túi mật được cứu chữa kịp thời

(GLO)-Ngày 17-8, bác sĩ CKII Nguyễn Quốc Kha - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật đặc biệt hiếm gặp với gần 100 viên sỏi được lấy ra.

Bệnh nhân là bà D.T.N.T. (54 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam). Trong quá trình mổ, ekip phẫu thuật đã lấy ra gần 100 viên sỏi chen chúc, lấp đầy trong túi mật - tình huống cực kỳ hiếm gặp.

Gần 100 viên sỏi lấp đầy trong túi mật của bệnh nhân được lấy ra. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, bà T. từng được phát hiện có sỏi túi mật nhưng vì lý do chủ quan nên chưa điều trị. Ngày 12-8, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ sườn phải, sốt cao, nôn ói liên tục, đề kháng hạ sườn phải. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị viêm túi mật hoại tử không do sỏi cản quang, kèm nhiễm trùng bạch cầu cao, bắt buộc phải mổ cấp cứu.

Ca phẫu thuật do bác sĩ CKII Nguyễn Quốc Kha, bác sĩ CKI Nguyễn Xuân Hiệp và bác sĩ Cao Trung Hậu trực tiếp thực hiện. Khó khăn lớn nhất là viên sỏi kẹt cứng ở cổ túi mật gây viêm hoại tử, đồng thời túi mật bị bao bọc bởi các tạng xung quanh nên nguy cơ tổn thương cao, đòi hỏi ekip phẫu thuật phải có nhiều kinh nghiệm. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và trình độ chuyên môn cao, ekip đã xử trí thành công, đưa bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Hiện sức khỏe bà T. ổn định, ăn uống, sinh hoạt bình thường và được lên kế hoạch xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Kha thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: ĐVCC

Bác sĩ Nguyễn Quốc Kha khuyến cáo: Người dân khi có triệu chứng đau bụng hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt cần đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm sỏi túi mật, sỏi đường mật để theo dõi và kịp thời xử trí. Nếu trì hoãn điều trị, bệnh có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí đe dọa tính mạng.