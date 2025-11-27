Gia Lai: Ngành Y tế vào cuộc chăm sóc sức khỏe người dân sau lũ

(GLO)- Sau đợt lũ lụt nghiêm trọng gây ảnh hưởng trên diện rộng, ngành Y tế Gia Lai huy động tối đa lực lượng, trang-thiết bị và hóa chất để triển khai vệ sinh môi trường, xử lý nước, thu gom rác thải và khử khuẩn, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Đồng loạt ra quân xử lý môi trường

Ngày 22-11, Sở Y tế tổ chức ra quân xử lý môi trường, phòng-chống dịch bệnh sau bão lũ với sự tham gia của 181 viên chức đến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế.

Theo ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế, đợt ra quân nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do lũ lụt gây ra, nhất là tại các khu vực trọng điểm như: khu dân cư, trường học, trạm y tế, chợ…; khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt, bảo đảm cung cấp nước sạch an toàn cho người dân; chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ như tiêu chảy cấp, tả, lỵ, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, bệnh da liễu…

Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khỏe tại gia đình.

Cán bộ y tế khử khuẩn giếng nước bằng Cloramin B. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, 181 viên chức ngành Y tế tập trung xử lý môi trường tại các xã, phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc.

Ông Nguyễn Thanh Truyền-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai-cho biết: Đơn vị đã huy động 50 viên chức tham gia cùng lực lượng của toàn ngành để triển khai công tác xử lý môi trường sau mưa lũ. Đến nay, các nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành.

Cán bộ y tế cấp phát thuốc cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

Về điều phối hóa chất và vắc xin, ông Truyền thông tin: CDC Gia Lai đã cấp đầy đủ hóa chất khử khuẩn Cloramin B cho khu vực Quy Nhơn và Tuy Phước. Trước đó, Quy Nhơn có thời điểm thiếu nhưng đã được điều chuyển kịp thời từ An Nhơn. Bên cạnh đó, tỉnh còn nhận được hỗ trợ hóa chất từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và các địa phương nên nguồn hóa chất khử khuẩn được bảo đảm.

Phun hóa chất khử khuẩn tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Thảo Khuy

Ông Truyền lưu ý thêm: Tình hình mưa lũ từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp. Do đó, công tác vệ sinh môi trường phải được duy trì thường xuyên, nhất là sau mỗi đợt ngập lụt. Ngoài ra, mùa mưa là thời điểm dịch sốt xuất huyết dễ gia tăng. CDC Gia Lai đã chủ động chuẩn bị hóa chất diệt bọ gậy/lăng quăng, hóa chất phun diệt muỗi và tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng-chống sốt xuất huyết.

Chi viện cho vùng lũ

Sau khi nhận được sự điều động của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Tây Sơn đã cử 10 cán bộ từ các khoa, phòng và trạm y tế đến khu vực Tuy Phước và Quy Nhơn để phối hợp thu gom rác thải, xử lý xác động vật, khơi thông cống rãnh và phun Cloramin B tại các khu dân cư bị ngập sâu.

Ông Phan Thanh Sơn-Giám đốc Trung tâm Y tế Tây Sơn-cho biết: “Sau đợt ngập lụt sâu, môi trường tại khu vực Quy Nhơn và Tuy Phước ô nhiễm nặng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao. Ngay khi nhận chỉ đạo của Sở Y tế, chúng tôi lập tức huy động lực lượng lên đường hỗ trợ.

Đoàn công tác tập trung xử lý môi trường, khử khuẩn nguồn nước, giám sát dịch bệnh và truyền thông hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe. Mục tiêu là bảo đảm khu vực ngập sâu được làm sạch, khử khuẩn kịp thời và người dân được tiếp cận đầy đủ hóa chất cùng thông tin phòng bệnh”.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Tây Sơn tham gia xử lý môi trường. Ảnh: Thảo Khuy

Không chỉ lực lượng y tế tại chỗ, ngành Y tế tỉnh còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các đơn vị tuyến trung ương và các tỉnh, thành. Trong đó, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã huy động nhân lực tăng cường, hỗ trợ chuyên môn và cung ứng vắc xin, vật tư thiết yếu cho tỉnh.

PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Vũ Trung-Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh-cho biết: “Ngay khi nhận đề nghị hỗ trợ, Viện đã thành lập hai đoàn công tác, trong đó tôi trực tiếp phụ trách đoàn tăng cường cho Gia Lai. Chúng tôi tiến hành đánh giá nguy cơ, khảo sát thực địa, hỗ trợ kỹ thuật giám sát và xử lý ổ dịch, đồng thời hỗ trợ xét nghiệm cùng nhiều hoạt động chuyên môn khác”.

Với sự phối hợp của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC), Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp cho Gia Lai 4.000 liều vắc xin phòng uốn ván-bạch hầu và 2.000 liều huyết thanh kháng độc tố uốn ván, nhằm bảo vệ người dân và lực lượng khắc phục hậu quả bão lũ trước nguy cơ uốn ván. Bên cạnh đó, Viện cũng vận động bổ sung thuốc, thực phẩm thiết yếu và trang-thiết bị y tế để hỗ trợ địa phương.

Đoàn công tác của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh khảo sát thực địa, hỗ trợ kỹ thuật giám sát và xử lý ổ dịch tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Thảo Khuy

Sự hỗ trợ chuyên môn và vật tư từ các đơn vị tuyến trên đã giúp ngành Y tế tỉnh chủ động hơn trong xử lý môi trường, giám sát dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân tại vùng bị ảnh hưởng nặng. Người dân địa phương đánh giá cao sự có mặt và hướng dẫn trực tiếp, kịp thời của lực lượng y tế.

Ông Nguyễn Kỳ Vọng (người dân khu vực 4, phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ: “Sau lũ lụt, nước bẩn là nỗi lo lớn nhất. Được cán bộ y tế xuống tận nơi hướng dẫn cách xử lý nước tại nhà, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều”.