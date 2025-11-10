Duy trì thông suốt hoạt động khám, chữa bệnh trong và sau bão

(GLO)- Nhờ chủ động từ sớm, ngành Y tế tỉnh đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế, duy trì thông suốt công tác khám chữa bệnh trong và sau bão số 13; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Chủ động ứng phó, đảm bảo cấp cứu thông suốt

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Sở Y tế đã chỉ đạo toàn ngành kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao hơn một cấp so với cảnh báo. Các bệnh viện, TTYT, trạm y tế được yêu cầu dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, nhiên liệu, máy phát điện dự phòng và tổ chức trực 24/24 giờ.

Khoa Khám bệnh-Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh) xử lý cấp cứu nạn nhân trong đêm bão 6-11. Ảnh: Nguyễn Thương

Tại BVĐK trung tâm tỉnh, Khoa Khám bệnh-Cấp cứu bố trí 11 y, bác sĩ trực thường xuyên, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong mọi tình huống. “Chúng tôi bố trí thêm nhân lực dự phòng cho các tổ cấp cứu ngoại viện, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc men để ứng phó với các tình huống khẩn cấp”, bác sĩ CKII Trần Thượng Dũng, Trưởng Khoa cho biết.

Bệnh viện tuyến cuối của tỉnh còn thành lập 4 đội cấp cứu ngoại viện, mỗi đội 6 thành viên, chuẩn bị đầy đủ thuốc, dụng cụ, phương tiện. Phó Giám đốc Bệnh viện Võ Thành Nam Bình nhấn mạnh: “Tất cả nhân lực tập trung tại các vị trí trọng điểm như khoa cấp cứu, hồi sức, phòng mổ, khoa dược…, đảm bảo đón tiếp bệnh nhân kịp thời ngay trong bão”.

Khi bão tan, nhiều xã, phường ở phía Đông tỉnh vẫn ngổn ngang, nhưng tại các cơ sở y tế, ánh đèn cấp cứu vẫn sáng nhờ máy phát điện hoạt động liên tục. Trong 2 ngày 6 và 7-11, toàn ngành Y tế tỉnh đã tiếp nhận 7.574 lượt khám chữa bệnh, 787 ca cấp cứu, trong đó có 67 ca tai nạn do mưa bão; không có trường hợp tử vong liên quan.

Ca phẫu thuật cho sản phụ Đinh Thị Mỹ L. được TTYT Hoài Nhơn tiến hành trong đêm bão 6-11. Ảnh: ĐVCC

Câu chuyện tại TTYT Hoài Nhơn là minh chứng cho tinh thần vì người bệnh. Khi sản phụ Đinh Thị Mỹ L. (SN 1998, khu phố Mỹ Bình 2, phường Hoài Nhơn Tây) chuyển dạ giữa gió giật cấp 12, đường vắng không có taxi, ê-kíp y bác sĩ của TTYT Hoài Nhơn đã vượt hơn 5 km trong mưa gió để đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn. Ca mổ lấy thai thành công, tiếng khóc chào đời của em bé vang lên giữa đêm bão là hình ảnh xúc động cho thấy tinh thần tận tụy, trách nhiệm của người thầy thuốc.

Không chỉ tuyến tỉnh, các TTYT khu vực, trạm y tế xã, phường cũng tổ chức đội cấp cứu ngoại viện (mỗi đơn vị ít nhất 2 - 3 đội), duy trì đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin từ người dân.

Vào 22 giờ 30 phút đêm bão 6-11, tại khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây, một căn nhà bị sập khiến 2 người bị thương. Ngay trong đêm, nhân viên Trạm Y tế phường Quy Nhơn Tây được huy động đến hiện trường, sơ cứu, khâu vết thương, theo dõi huyết áp và chuyển viện khi điều kiện cho phép. Nhờ sự chủ động và phản ứng kịp thời, toàn ngành không ghi nhận thiệt hại về người, không gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng khẳng định: “Chúng tôi xác định tính mạng con người là trên hết. Phải hành động sớm, ở mức cao nhất có thể. Chỉ có chủ động mới giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn y tế trong mọi tình huống”.

Khẩn trương khắc phục, phòng dịch sau bão

Ngay sau khi bão tan, ngành Y tế tỉnh triển khai đồng bộ công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn và giám sát dịch bệnh. Những ngày sau mưa bão luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, vì vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh đã lập đội giám sát di động, đi từng xã, phường lấy mẫu nước, kiểm tra chất lượng nguồn sinh hoạt và hướng dẫn người dân khử khuẩn bằng Chloramin B; hướng dẫn, phối hợp với các địa phương xử lý môi trường, nguồn nước sạch…

Đội cơ động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xử lý môi trường, hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước uống tại khu vực Ayun Pa. Ảnh: Nguyễn Trọng

Đáng chú ý, Giám đốc CDC Nguyễn Thanh Truyền cho hay, ngay trong ngày 7-11, hai đội cơ động của CDC gồm 12 nhân viên y tế đã đến khu vực Ayun Pa (gồm phường Ayun Pa, xã Ia Rbol, xã Ia Sao) và khu vực Ia Pa (gồm xã Ia Tul, xã Pờ Tó, xã Ia Pa), mang theo 100 kg Chloramin B để hỗ trợ khử khuẩn nguồn nước, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, giám sát chất lượng nước sinh hoạt.

Tại khu vực Ayun Pa, nhiều trạm y tế và điểm trạm bị ngập sâu 1 - 1,5 m. Đội cơ động phối hợp với chính quyền địa phương phun khử khuẩn tại UBND xã, các trường học, trạm y tế và khu dân cư; hướng dẫn xử lý 11 giếng nước bị ngập, cấp 50 kg hóa chất cho các cơ sở y tế. Ở khu vực Ia Pa, lực lượng y tế khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn trạm, trường học, khu dân cư và phát hóa chất khử khuẩn cho người dân.

Cùng thời điểm, tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, nước ngập vẫn chưa rút hết, cán bộ vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh, vừa dọn dẹp, khử khuẩn để sớm hoạt động trở lại.

Một số cơ sở y tế ở phía Đông tỉnh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn điện lưới. Giám đốc TTYT Quy Nhơn Trần Kỳ Hậu cho hay, đến trưa 9-11 điện lưới khu vực bệnh viện vẫn chưa được khôi phục, đơn vị phải vận hành bằng máy phát điện suốt nhiều ngày, tập trung điện cho khu cấp cứu và phòng bệnh nặng, đảm bảo không gián đoạn điều trị.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, khẳng định: “Bão qua rồi, nhưng trách nhiệm của y tế thì chưa bao giờ dừng. Khôi phục cơ sở vật chất chỉ là bước đầu, quan trọng là giữ được sức khỏe và niềm tin của nhân dân”.