Ngành Y tế Gia Lai trực 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu, thu dung và điều trị cho người bệnh

(GLO)- Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão lũ, ngày 5-11, Sở Y tế Gia Lai có Công văn khẩn số 3909/SYT-NVY về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13 (Kalmaegi).

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão Kalmaegi trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế Gia Lai yêu cầu các đơn vị khẩn trương, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 13 và tình hình mưa lũ qua các bản tin khí tượng, thủy văn; tăng cường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Bộ Y tế và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về phòng, chống và ứng phó bão lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tạm hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị chưa cấp thiết, tập trung toàn bộ nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 13. Kích hoạt ngay lập tức Ban Chỉ huy Phòng, chống thương tích và Tìm kiếm cứu nạn của đơn vị; tổ chức họp khẩn Ban Chỉ huy, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời, các đơn vị thiết lập chế độ trực 24/24 giờ, bắt đầu từ 12 giờ ngày 5-11-2025 cho đến khi có thông báo mới, niêm yết công khai danh sách Ban lãnh đạo trực, cán bộ trực và số điện thoại (cố định và di động). Lãnh đạo đơn vị, trưởng các khoa/phòng Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Ngoại khoa, Dược, Hành chính không rời khỏi vị trí công tác hoặc địa bàn tỉnh trong thời gian này.

Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai kiểm tra các đơn vị y tế về triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân. Ảnh: Thu Phương

Các cơ sở y tế hoàn thành việc rà soát và gia cố toàn bộ cơ sở vật chất đảm bảo an toàn; đảm bảo an toàn hệ thống điện, nước, khí y tế; đảm bảo an toàn bệnh nhân và trang thiết bị, có phương án cụ thể đảm bảo an toàn và duy trì điều trị liên tục cho nhóm bệnh nhân nặng….

Về công tác sẵn sàng cấp cứu, thu dung và điều trị, các đơn vị thành lập các Đội cấp cứu ngoại viện (ít nhất 2 đội/đơn vị tại các Bệnh viện khu vực, Trung tâm Y tế; ít nhất 3 đội/đơn vị tại các Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh). Mỗi đội phải đảm bảo 1 xe cứu thương hoạt động tốt, đã đổ đầy xăng; 1 lái xe thông thạo địa bàn; 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng; đầy đủ thuốc, dụng cụ cấp cứu, nẹp, cáng... sẵn sàng xuất phát trong vòng 15 phút khi có lệnh.

Các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm Y tế triển khai phương án giải phóng ít nhất 30% số giường bệnh hiện có (cho xuất viện các bệnh nhân nhẹ, ổn định) để sẵn sàng thu dung, cấp cứu nạn nhân do bão, lũ gây ra. Khoa Khám bệnh bố trí khu vực riêng để tiếp nhận, sàng lọc, xử trí ban đầu các trường hợp tai nạn thương tích hàng loạt. Các đơn vị đảm bảo dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất... cho công tác cấp cứu và điều trị trong ít nhất 7 ngày.

Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm Y tế chuẩn bị đủ hóa chất (Cloramin B, Aquatabs), phương tiện (máy phun, bảo hộ lao động) cho công tác xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão.

Về công tác y tế tại cộng đồng (đối với trung tâm Y tế, trạm Y tế), chủ động liên hệ ngay với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường để nắm chính xác danh sách các địa điểm sơ tán dân tập trung trên địa bàn. Phân công ít nhất 1 cán bộ y tế của trạm Y tế xã/phường thường trực tại mỗi điểm sơ tán tập trung. Cán bộ y tế phải được trang bị túi thuốc cấp cứu cộng đồng, có nhiệm vụ sơ cứu ban đầu, tư vấn vệ sinh, và quan trọng nhất là giám sát, phát hiện sớm các dấu hiệu dịch bệnh (tiêu chảy cấp, sốt, đau mắt đỏ...). Trạm Y tế các xã, phường phải đảm bảo có cán bộ trực 24/24 giờ, không được đóng cửa, sẵn sàng là điểm y tế gần dân nhất.

Ngành Y tế Gia Lai thiết lập chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu, thu dung và điều trị cho người bệnh. Ảnh: Thu Phương

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, thành lập các đội phòng chống dịch cơ động, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu. Tập trung giám sát các bệnh có nguy cơ bùng phát sau mưa lũ: Tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy cấp, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, các bệnh về da liễu.

Đối với các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng người tâm thần và các đối tượng đặc thù, ngoài việc thực hiện các nội dung chung nêu trên, yêu cầu Giám đốc các đơn vị này tập trung thực hiện rà soát, lập danh sách các đối tượng không có khả năng tự chăm sóc, người bệnh tâm thần có hành vi kích động, người già yếu, khuyết tật. Bố trí tăng cường nhân lực trực 24/24 giờ để quản lý, chăm sóc, ổn định tâm lý và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đối tượng này, không để xảy ra tình trạng hoảng loạn, bỏ trốn hoặc tự gây thương tích.

Bên cạnh đó, Sở Y tế chỉ đạo trong thời gian diễn ra thiên tai, các đơn vị thực hiện báo cáo nhanh trước 11 giờ hằng ngày và báo cáo đột xuất ngay khi có tình huống bất thường hoặc thiệt hại để kịp thời triển khai các biện pháp ứng cứu.