Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Các địa phương phía Tây Gia Lai cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DUY MINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đang tiến gần đất liền với khả năng gây mưa to, gió mạnh tại khu vực Tây Nguyên, nhiều địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tại Công văn số 2436/SGDĐT-VP ngày 5-11-2025, trong 2 ngày (5 và 6-11), nhiều địa phương đã có công văn chỉ đạo các trường học khẩn trương triển khai cho học sinh nghỉ học, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống bão.

Tại xã Đak Pơ, UBND xã yêu cầu các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ từ chiều 5-11 đến hết ngày 7-11 để đảm bảo an toàn, đồng thời khẩn trương chằng chống phòng học, khu nội trú, nhà bếp, phòng thiết bị, kho tàng và cây xanh trong khuôn viên trường. Các đơn vị được yêu cầu phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương, sẵn sàng bố trí cơ sở trường học làm nơi sơ tán tạm thời khi cần thiết.

z7194467263536-810071582dc13b403ff76ef376c8a26b.jpg
Các địa phương phía Đông đèo Mang Yang đã cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 5-11 để tránh bão số 13. Ảnh: Quốc Linh

Cùng với đó, phường Diên Hồng, các xã Chư Sê, Đak Sơ Mei, Chư Păh và nhiều địa phương khác cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học, đồng thời yêu cầu giáo viên theo dõi sát tình hình mưa bão, hướng dẫn phụ huynh bảo đảm an toàn cho con em.

Theo thông tin Sở GD&ĐT tỉnh, đến 11 giờ trưa hôm nay (6-11) các địa phương ở khu vực phía Tây của tỉnh đều đã có công văn chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão. Trong đó, khu vực phía Đông của đèo Mang Yang đã cho học sinh nghỉ học từ chiều hôm qua (5-11). Các địa phương còn lại cho nghỉ từ chiều hôm nay (6-11). Các trường sẽ tổ chức dạy bù sau khi thời tiết ổn định, đồng thời rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên trước khi trở lại trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Giáo dục

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Thời sự - Bình luận

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ngày 18-9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công ty CP iKame Global (iKame) tổ chức Lễ khai trương Tổ hợp không gian sáng tạo iKame. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những dự án sáng tạo Game, giúp sinh viên phát triển, khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện về những cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng nhiều cô giáo ở khu vực Tây Gia Lai vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện. Đó là cách để họ sẻ chia yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

null