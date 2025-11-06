Các địa phương phía Tây Gia Lai cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đang tiến gần đất liền với khả năng gây mưa to, gió mạnh tại khu vực Tây Nguyên, nhiều địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tại Công văn số 2436/SGDĐT-VP ngày 5-11-2025, trong 2 ngày (5 và 6-11), nhiều địa phương đã có công văn chỉ đạo các trường học khẩn trương triển khai cho học sinh nghỉ học, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống bão.

Tại xã Đak Pơ, UBND xã yêu cầu các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ từ chiều 5-11 đến hết ngày 7-11 để đảm bảo an toàn, đồng thời khẩn trương chằng chống phòng học, khu nội trú, nhà bếp, phòng thiết bị, kho tàng và cây xanh trong khuôn viên trường. Các đơn vị được yêu cầu phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương, sẵn sàng bố trí cơ sở trường học làm nơi sơ tán tạm thời khi cần thiết.

Các địa phương phía Đông đèo Mang Yang đã cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 5-11 để tránh bão số 13. Ảnh: Quốc Linh

Cùng với đó, phường Diên Hồng, các xã Chư Sê, Đak Sơ Mei, Chư Păh và nhiều địa phương khác cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học, đồng thời yêu cầu giáo viên theo dõi sát tình hình mưa bão, hướng dẫn phụ huynh bảo đảm an toàn cho con em.

Theo thông tin Sở GD&ĐT tỉnh, đến 11 giờ trưa hôm nay (6-11) các địa phương ở khu vực phía Tây của tỉnh đều đã có công văn chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão. Trong đó, khu vực phía Đông của đèo Mang Yang đã cho học sinh nghỉ học từ chiều hôm qua (5-11). Các địa phương còn lại cho nghỉ từ chiều hôm nay (6-11). Các trường sẽ tổ chức dạy bù sau khi thời tiết ổn định, đồng thời rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên trước khi trở lại trường.