Chủ động “4 tại chỗ”: Nhơn Châu chủ động trước bão số 13

PHÚ HÒA
(GLO)- Là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, ngay từ khi có thông tin về bão, những ngày qua, chính quyền và người dân xã đảo Nhơn Châu đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Toàn xã Nhơn Châu có 605 hộ với 2.360 nhân khẩu, chia thành 3 thôn: Tây, Trung và Đông. Căn cứ vào mức độ rủi ro, xã đã tổ chức sơ tán 191 hộ với 428 nhân khẩu sống trong vùng có nguy cơ cao bị sập nhà, tốc mái, ngập mặn đến các điểm an toàn.

giang-chong-bao-373.jpg
Thanh niên hỗ trợ người dân Nhơn Châu chằng chống nhà cửa. Ảnh: Thành Long

Cụ thể, tại thôn Đông có 40 hộ, 65 nhân khẩu được sơ tán đến Đồn Biên phòng Nhơn Châu; thôn Trung có 62 hộ, 151 nhân khẩu được di chuyển đến Trạm Y tế xã và Trường Tiểu học-THCS Nhơn Châu; còn tại thôn Tây, 89 hộ, 212 nhân khẩu được bố trí tại Trường Tiểu học-THCS, Trường Mầm non, Nhà Văn hóa thôn và Đại đội Hỗn hợp Đảo Cù Lao Xanh.

nhon-chau-tru-bao-1.jpg
Người dân xã đảo Nhơn Châu được sơ tán đến nơi an toàn tránh trú bão. Ảnh: Thành Long
nhon-chau-tru-bao-2.jpg

Bên cạnh việc di dời dân, xã đã huy động lực lượng xung kích hỗ trợ chằng chống nhà cửa cho các hộ còn lại, nhất là những gia đình có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Những hộ có nhà kiên cố nhưng ở khu vực sát mép biển cũng được rà soát và bố trí nơi trú ẩn tạm thời để bảo đảm an toàn.

giang-chong-bao.jpg﻿
Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân xã đảo chằng chống nhà cửa. Ảnh: Thành Long

Song song với đó, công tác dự trữ lương thực, thực phẩm được chuẩn bị chu đáo. Toàn xã hiện có 10 tấn gạo dự phòng; qua kiểm tra, các hộ kinh doanh trên đảo còn có khoảng 450 thùng mì tôm, 400 ràng bánh tráng, 300 bình nước uống và nhiều loại thực phẩm khô khác, đủ phục vụ người dân trong 30 ngày nếu xảy ra tình huống bị cô lập do bão.

tau-be-6.jpg
Người dân chủ động di dời thuyền thúng về nơi an toàn. Ảnh: Thành Long
tau-be-5.jpg

Các đơn vị đóng quân trên đảo như Đồn Biên phòng Nhơn Châu và Đại đội Hỗn hợp Cù Lao Xanh cũng đã xây dựng kế hoạch dự trữ riêng và sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần.

Đến 9 giờ sáng 6.11, công tác di dời, chằng chống, dự trữ hậu cần cơ bản hoàn tất. Tại khu neo trú tàu thuyền, toàn bộ tàu cá của ngư dân đã được đưa vào nơi an toàn; lực lượng biên phòng túc trực 24/24 giờ, nghiêm cấm mọi tàu thuyền ra khơi.

Cùng với đó, xã tăng cường phát thanh cảnh báo, lực lượng biên phòng bắn pháo hiệu báo an toàn, vừa là tín hiệu chỉ huy, vừa là lời nhắc nhở người dân tuyệt đối không chủ quan trong ứng phó thiên tai.

phao-hieu-1.jpg
Các chiến sĩ Đồn biên phòng Nhơn Châu bắn pháo hiệu báo bão. Ảnh: Thành Long

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu cho biết, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao của người dân, Nhơn Châu đã sẵn sàng trước mọi tình huống xấu, quyết tâm giảm thấp nhất thiệt hại khi bão số 13 đổ bộ.

Bão số 13 chỉ cách Quy Nhơn 270 km, sức gió giật cấp 17

Bão số 13 chỉ cách Quy Nhơn 270 km, sức gió giật cấp 17

(GLO)- Vào lúc 10 giờ ngày 6-11, bão số 13 chỉ còn cách Quy Nhơn khoảng 270 km, vẫn giữ tốc độ di chuyển 20-25 km/h. Vị trí tâm bão k hoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 111.6 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

Thời sự

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

Thời sự

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

Thời sự

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

