Chủ động “4 tại chỗ”: Nhơn Châu chủ động trước bão số 13

(GLO)- Là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, ngay từ khi có thông tin về bão, những ngày qua, chính quyền và người dân xã đảo Nhơn Châu đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Toàn xã Nhơn Châu có 605 hộ với 2.360 nhân khẩu, chia thành 3 thôn: Tây, Trung và Đông. Căn cứ vào mức độ rủi ro, xã đã tổ chức sơ tán 191 hộ với 428 nhân khẩu sống trong vùng có nguy cơ cao bị sập nhà, tốc mái, ngập mặn đến các điểm an toàn.

Thanh niên hỗ trợ người dân Nhơn Châu chằng chống nhà cửa. Ảnh: Thành Long

Cụ thể, tại thôn Đông có 40 hộ, 65 nhân khẩu được sơ tán đến Đồn Biên phòng Nhơn Châu; thôn Trung có 62 hộ, 151 nhân khẩu được di chuyển đến Trạm Y tế xã và Trường Tiểu học-THCS Nhơn Châu; còn tại thôn Tây, 89 hộ, 212 nhân khẩu được bố trí tại Trường Tiểu học-THCS, Trường Mầm non, Nhà Văn hóa thôn và Đại đội Hỗn hợp Đảo Cù Lao Xanh.

Người dân xã đảo Nhơn Châu được sơ tán đến nơi an toàn tránh trú bão. Ảnh: Thành Long

Bên cạnh việc di dời dân, xã đã huy động lực lượng xung kích hỗ trợ chằng chống nhà cửa cho các hộ còn lại, nhất là những gia đình có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Những hộ có nhà kiên cố nhưng ở khu vực sát mép biển cũng được rà soát và bố trí nơi trú ẩn tạm thời để bảo đảm an toàn.

﻿ Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân xã đảo chằng chống nhà cửa. Ảnh: Thành Long

Song song với đó, công tác dự trữ lương thực, thực phẩm được chuẩn bị chu đáo. Toàn xã hiện có 10 tấn gạo dự phòng; qua kiểm tra, các hộ kinh doanh trên đảo còn có khoảng 450 thùng mì tôm, 400 ràng bánh tráng, 300 bình nước uống và nhiều loại thực phẩm khô khác, đủ phục vụ người dân trong 30 ngày nếu xảy ra tình huống bị cô lập do bão.

Người dân chủ động di dời thuyền thúng về nơi an toàn. Ảnh: Thành Long

Các đơn vị đóng quân trên đảo như Đồn Biên phòng Nhơn Châu và Đại đội Hỗn hợp Cù Lao Xanh cũng đã xây dựng kế hoạch dự trữ riêng và sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần.

Đến 9 giờ sáng 6.11, công tác di dời, chằng chống, dự trữ hậu cần cơ bản hoàn tất. Tại khu neo trú tàu thuyền, toàn bộ tàu cá của ngư dân đã được đưa vào nơi an toàn; lực lượng biên phòng túc trực 24/24 giờ, nghiêm cấm mọi tàu thuyền ra khơi.

Cùng với đó, xã tăng cường phát thanh cảnh báo, lực lượng biên phòng bắn pháo hiệu báo an toàn, vừa là tín hiệu chỉ huy, vừa là lời nhắc nhở người dân tuyệt đối không chủ quan trong ứng phó thiên tai.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Nhơn Châu bắn pháo hiệu báo bão. Ảnh: Thành Long

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu cho biết, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao của người dân, Nhơn Châu đã sẵn sàng trước mọi tình huống xấu, quyết tâm giảm thấp nhất thiệt hại khi bão số 13 đổ bộ.